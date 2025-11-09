鳳凰逼近！中部嚴陣以待 南投禁入山 違者最高罰25萬

氣象署最新預估，鳳凰將在12日深夜至13日清晨自中部登陸，並在13日晚間8時由宜蘭出海。（中央氣象署提供）

中度颱風「鳳凰」步步進逼，中央氣象署預估9日將增強為強颱，最快10日發布海上颱風警報、11日發布陸警，颱風可能自中部一帶登陸，為中台灣帶來強風豪雨威脅。台中市與南投縣政府已全面戒備，台中市政府啟動三級開設，南投縣宣布封山禁入，防範山域意外與搶救悲劇重演。

台中市政府為防鳳凰颱風來襲，9日上午成立災害應變中心，採三級開設，市長盧秀燕將親自主持首次工作會議，並指示消防局統籌整備各項防災工作。務求記取今年多次強降雨造成市區淹水及山區受創的教訓，提前超前部署。

市府並研擬「黃色警戒即撤離」機制，要求相關局處通盤檢討防汛與避難流程，確保預警即行動、民眾能迅速避難。針對和平區7處易孤島地區，市府責成各區公所逐里盤點糧食、飲水、發電機等物資，以確保災時能自給自足，不致斷援。

南投縣政府消防局嚴正呼籲山友立即取消登山行程，切勿冒險入山。消防局指出，颱風期間山區風雨劇烈、氣溫驟降，易發生帳篷被吹毀、落石及溪水暴漲等危險，即使是經驗豐富的登山客也難以倖免。據統計，今年南投已受理71件山域事故，動員近500人次與40架次直升機搜救，耗費龐大人力與公帑。

消防局強調，颱風警報發布期間，縣府依法可公告禁止入山。若違令不下山，依《南投縣登山活動管理自治條例》，可罰1萬至5萬元；若在劃定警戒區內擅入或拒不撤離，依《災害防救法》最高可罰25萬元。倘若違規者因此需動員搜救，政府得依法追償相關費用。

