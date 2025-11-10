鳳凰逼近「北部防強降雨」 氣象粉專示警：雨量恐逾500毫米
中颱鳳凰持續朝台灣接近，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，颱風預計周三（12日）晚間自嘉南交界登陸，最快今天下午發布海上颱風警報，明天發布陸警，北部雖未在警戒範圍內，但受颱風外圍環流與東北風共伴影響，今午後至明天將出現強降雨，兩天累積雨量恐超過500毫米。
粉專「觀氣象看天氣」指出，中颱鳳凰登陸菲律賓後，預計今晨出海，將在周三晚間自嘉南交界登陸，並於周三、四（12、13日）穿越台灣後轉為溫帶氣旋，今下半天有機會發布海上警報，明（11）日可能發布陸上警報。
粉專提醒，今、明兩天（10、11日）北部雖尚未納入陸警範圍，但受颱風外圍環流與東北風共伴影響，午後至周二整天恐出現強降雨，局部累積雨量恐逾500毫米。
至於中南部，粉專說，今晚起隨鳳凰接近也將轉為有雨天氣，若主要雨帶進入，不排除出現局部豪雨，周二、三（11、12日）颱風逼近陸地時，登陸點附近風雨最明顯，全台幾乎都將明顯有感，就算沒降雨，也可能出現7至9級間歇性強陣風，呼籲民眾提前做好防颱準備。
氣象署也提到，今、明颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，今晚起至明日並有大雨或豪雨發生機率，尤其東北部、東部及大台北地區並有局部豪雨等級以上發生的機率，台灣其他地區及澎湖也有局部短暫陣雨。
