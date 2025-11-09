鳳凰逼近！台北「這區」強風黃色燈號 災防辦措施一覽
受到東北風增強與鳳凰颱風外圍環流的雙重影響，中央氣象署已經針對台北市北投區發布陸上強風特報黃色燈號，預估將出現8級以上強陣風，強風時間可能一路持續到13日颱風影響結束為止。
北市防颱整備有哪些措施？
樹木巡檢、公共設備防護
工務局、公園處加強市區行道樹、公園與廣場樹木巡檢、修剪。
教育局及各局處也針對校園與轄區樹木進行加固，避免強風造成傾倒或砸傷。
民眾家中與建物外觀安全
觀傳局、媒體事務組宣導：陽台、窗台的物品、植栽務必加固或移除，避免吹落砸傷人車。
建管處提醒：商家需檢查招牌、鐵皮加蓋等外掛物是否牢固，如致危害恐涉民事與刑事責任。
工地全面戒備
都發局、工務局、勞動局要求工地加強固定圍籬、帆布、廣告招牌、施工吊塔車等設備。
戶外配(變)電所附近的帆布與廣告物列為加強防範重點。
高空作業安全警示
勞動局提醒：涉及屋頂修繕、鋼架搭建、冷氣鐵窗安裝等高處作業，應做好安全措施，必要時須暫停作業避免危險。
