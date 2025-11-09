鳳凰逼近！ 盧秀燕提前部署 防廚餘掩埋場外溢

台中市 / 綜合報導

鳳凰颱風預估登陸點的位置就在中部地區，今（9）日下午台中市長盧秀燕親自主持災害應變中心工作會議，確保防災能量充足，另外豬瘟防疫期間，台中廚餘掩埋場會不會因為大雨外溢造成 污 染，環保局說將啟動防颱機制，覆蓋防水帆布、加重固定，並設置導流溝防止積水，另外台電也啟動修剪樹木等整備作業。

台中爆發非洲豬瘟，廚餘無處去化，台中市府一開始規劃在掩埋場就地挖坑掩埋，倒成一片廚餘海，雖然現在沒有繼續往掩埋場倒廚餘，但鳳凰颱風即將來襲，還來不及去化的廚餘就擱在這裡，外界擔心萬一下雨後，污水外溢造成環境污染。

台中市長盧秀燕說：「上面要在鋪防水布，第二個防水布還要釘鉚釘，第三方面上面還要再加沙包。」盧秀燕強調已經按照中央指示做好相關防水措施，也要求相關單位巡視加強，防止廚餘污水外溢，台中因為豬瘟事件挨轟，這回面對颱風提早應變，盧秀燕領先全台縣市召開應變會議。

台中市長盧秀燕說：「颱風它是從西部過來，第二個從目前趨勢看起來，它有可能從中部登陸，也因此我們必須要提早整備。」鳳凰颱風還沒來，台中市政府提前動起來，同時也針對和平區，容易成孤島地區，要求各區公所盤點物資，確保防災能量充足。

另外台電也提前作準備，工作人員修剪樹木，避免強風一刮，樹木掃到電線，造成停電事故的機率，也針對較低漥地區的變電所做好擋水措施，要把災害損失降到最低。

