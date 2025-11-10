鳳凰逼近！竹市啟動災害應變中心 強化三級開設

新竹市10日上午已出現明顯風勢並傳出零星路樹倒塌災情，為加強防颱整備，市府已於今天上午9時成立災害應變中心，強化三級開設，同時完成各項防災準備。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

中央氣象署預計於10日晚間發布第26號鳳凰颱風的海上颱風警報，預測北部地區將出現強勁風勢和明顯降雨，新竹市已出現明顯風勢並傳出零星路樹倒塌災情，為加強防颱整備，市府已於今天上午9時成立災害應變中心，強化三級開設，並預計晚間發布海警後，提升為二級開設。

代理市長邱臣遠指出，根據氣象預報鳳凰颱風今起逐漸向西北移動，受其外圍環流影響，新竹市後續風雨將逐步增強。市府目前已啟動強化三級災害應變機制，預估11日下半天至12日下半天為風雨最顯著時段，竹市將於12日上半天納入陸上警戒範圍，預估13日下午後風雨將逐漸緩和。

廣告 廣告

邱臣遠表示，為確保災時搶修及救援能量充足，已要求訂有災害搶險契約的主管機關，包含消防局、工務處、城市行銷處、都市發展處、交通處、各區公所，於災害應變中心成立後，通知所屬廠商待命，並於接獲通知後立即前往災害現場執行搶險作業，確保災害應變作業順利進行。

市府同時指出，消防局已全面檢視防汛及救災裝備器材，並密切關注颱風動態；工務處同步針對滯洪池進行預先排水作業，加派人力巡檢車行地下道與抽水設備，確保抽水站正常運作、避免積水情形發生，尤其歷年淹水潛勢區須確保排水暢通。

此外，公園管理中心針對公園及道路兩側具傾倒疑慮的樹木加強固定，並機動調派人力優先修剪，降低強風豪雨造成倒樹風險；環保局則加強易積淹水區域側溝清淤，特別針對海埔二街、港南三街籃球場及公園路公車站牌周邊進行預先清溝，確保排水順暢，防範積淹水災情。

市府提醒，為協助市民做好防颱準備，新竹市各區公所即起開放24小時供民眾領取沙包，請有需要的市民前往領取；防水擋板亦將於中央氣象署發布海上颱風警報、災害應變中心提升為二級開設後，開放民眾借用。

廣告 廣告

另，為便利沿海地區的民眾，每日上班時間（8時至17時）也可於海濱市民活動中心（新竹市北區聖軍路26號）和海山聯里辦公室（新竹市香山區長興街1-1號）借用。由於防水擋板體積較大（L型，94x60x50公分），建議開車前往以便載運。

更多中時新聞網報導

腳踝傷口難癒合 靜脈瓣膜惹禍

超人醫師追思會 總統親贈褒揚令

羽球》雙膝都開刀 戴資穎宣布退休