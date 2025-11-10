即時中心／顏一軒報導

中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣，預計今（10）日傍晚發布海上颱風警報，明（11）日恐發布陸警，加上東北季風增強影響，馬太鞍溪上游轉有陣雨發生。農業部及林保署今早7時馬太鞍堰塞湖紅色警戒，馬太鞍集水區未來24小時累積降雨預測402毫米將達紅色警戒標準，公路局東區養護工程分局花蓮工務段為維護用路人安全，「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」不排除依馬太鞍溪上游雨量、堰塞湖水位變化及涵管水位監控管理值（警戒及行動）只出不進禁止人車通行。





廣告 廣告

交通部公路局東區養護工程分局-交通管理及控制中心發布新聞資料說明，颱風期間公路局東區養護工程分局花蓮工務段已派員嚴密監看水情加強巡查與現場警示布設，視水情不排除啟動緊急封閉措施。

封閉管制措施如下：一、近端管制（堤頂處）：於臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保第一時間封閉並維持淨空。二、淨空作業：封閉前由巡查人員確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯。三、遠端管制（入口、出口）：於南北兩端主線銜接處設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，並張貼封閉公告與替代道路指引，並因應林保署紅色警戒溢淹範圍於馬太鞍溪橋南北二端台9線230k+900及236k+500設置管制站，建議改道路線如下（替代路線請用路人分流行駛）。

（一）花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。

（二）花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。

公路局呼籲用路人颱風期間持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊，公路局敬祝大家行車平安！





廣告 廣告

原文出處：快新聞／鳳凰逼近！馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 台9線便道恐緊急封閉

更多民視新聞報導

LIVE／「鳳凰」來勢洶洶 氣象署10:15最新說明

普發1萬今「全面開放登記」！最快「這時間」能領錢

中國可惡至極！央視點名沈伯洋「揚言全球抓捕」 警政署霸氣出手了

