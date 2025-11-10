鳳凰逼近！龜山島封島至13日、阿里山林鐵停駛 各地休園資訊一次看

鳳凰颱風逼近，中央氣象署預估今（10）日下午發布海上颱風警報，各地陸續宣布預警性封閉與停駛措施。其中龜山島自昨（9）日起至13日封島5天；烏石港賞鯨船自今日起也停航5天。

農業部林業與自然保育署則指出，太平山國家森林遊樂區（含鳩之澤溫泉區）將於今日下午2時起實施預警性休園，各場域實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整。



林保署也表示，花蓮分署轄管的池南、富源兩處國家森林遊樂區，林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館及轄內自然步道，將自今日下午5時起預警性休園、休館及封閉；臺東分署轄內包含知本國家森林遊樂區與各自然步道，自下午5時起預警性封閉。後續將待天候穩定並確認安全無虞後，另行公告開放時間。

廣告 廣告

此外，武陵農場11日下午2時起實施休園措施，場區暫停對外開放，並將視天候狀況另行公告恢復開園時間；阿里山林鐵11日上午10時5次車（嘉義-阿里山）預警性停駛，其餘班次正常營運；12日至13日全線停駛，後續將視天候狀況與巡檢結果，另行公告復駛時間。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

貨輪冒煙困「鳳凰」預估路徑！空勤總隊救援畫面曝

藍委提颱風假回歸中央！ 網路民調五成不認同

鳳凰颱風擾臺！下週風雨時程出爐 這3天影響最劇