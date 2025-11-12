鳳凰逼近 SOGO高雄店暫停營業、新光三越全台正常
遠東SOGO表示，因鳳凰颱風影響，高雄市政府宣布今（11／12）停班課，為關心顧客、專櫃伙伴及同仁安全，遠東SOGO高雄店今日（11／12）停止營業一天，高雄店周年慶相關活動延長一天至11／17（一），其餘各店正常營運。
新光三越表示，今11／12（三）新光三越全台正常營業。
高雄停班課無風雨 百貨人潮多（1） (圖)
颱風鳳凰逼近台灣，高雄市12日宣布停止上班、上課，不過市區上午幾乎無風無雨，百貨商圈湧入人潮；午後部分區域雨勢漸大，漢神巨蛋、夢時代等陸續宣布營業至下午5時30分。圖為漢神巨蛋12日午後人潮。中央社 ・ 4 小時前
不怕鳳凰颱風！SOGO今早百人擠爆 週年慶有千萬刷手、外國客也朝聖
鳳凰颱風逼近，雙北風雨交加，但正值週年慶的遠東SOGO台北店(忠孝、復興、敦化)，今(11/11)早仍超過百人不畏風雨排隊進場換滿額禮；遠東SOGO台北店第二波週年慶優惠將於11月12日至11月17日登場，搭配普發萬元最快11月12現金入袋，勢必再掀火熱買氣，今年週年慶全店業績目標121億。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
午後風雨轉強！高雄百貨業者備戰鳳凰颱風 宣布「提早4小時打烊」
高雄百貨龍頭漢神巨蛋一向是百貨業停班的風向球，今天業者照常11時開門營業，大批車輛魚貫進入，中午用餐時間人潮滿滿，鼎泰豐要排2小時才吃得到，各樓層也湧入消費逛街民眾。不過，隨著午後高雄風雨明顯漸強，漢神巨蛋原本預計晚間9時30分關門，臨時宣布提早到傍晚5時30分打...CTWANT ・ 7 小時前
鳳凰侵台沒放假 Global Mall、廣三SOGO、漢神正常營業
颱風鳳凰侵台，今（12日）中南部多個縣市停班停課，百貨公司營業時間也受影響，除了遠東SOGO高雄店停業外，其餘百貨幾乎正常營業，強調專櫃品牌營業情形，以人員安全及彈性通勤為優先考量。中時新聞網 ・ 12 小時前
雙11購物節碰颱風假 桃園站前百貨商圈中午人潮稀落
桃園市因鳳凰颱風今（11）日停班停課，一早市區風雨並不強，市內的百貨、購物中心業者評估風雨後，包括大江購物中心、台茂購物中心、環球購物中心A8、A19以及新光三越站前店、遠百桃園、統領廣場均正常營業，雖然放颱風假又碰上雙11購物節，但桃園車站前百貨業者開門營業後人潮稀稀落落，中午時美食街也是空蕩蕩，自由時報 ・ 1 天前
高雄颱風假下午風雨轉強 百貨公司提前打烊
（中央社記者林巧璉高雄12日電）颱風鳳凰來襲，高雄市今天停止上班上課，市區上午幾乎無風無雨，百貨公司擠滿人潮；但下午開始部分區域雨勢漸大，漢神巨蛋、夢時代等陸續宣布營業至下午5時30分。中央社 ・ 7 小時前
不斷更新／高雄風雨變強！新光三越、夢時代越營業至17:30 全台百貨一覽
鳳凰颱風襲台，今(12)日全台11縣市、花蓮3鄉停班停課；夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店緊急宣布，今日營業時間至17:30，漢神百貨／漢神巨蛋購物中心也跟進營業至17:30，請民眾注意，《三立新聞網》為您整理全台百貨營業最新公告。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
拿到普發1萬「超過5成立刻花掉」！7成吃大餐犒賞自己 百貨優惠搶客
普發萬元今(12)日起開始入帳，新光三越針對百萬會員進行《普發萬元消費風向調查》，超過5成會員想立刻花掉普發金，另有7成會員選擇犒賞自己；新光三越趁勢推出刷萬元送萬點、單筆滿3,000元抽100萬點和百項商品最低2折3大回饋，遠東SOGO台北店刷聯名卡最高回饋14%。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
受鳳凰颱風影響，2025/11/12(三)多縣市停班，執行提款轉出及拍賣身份資訊認證交易將順延
受鳳凰颱風影響，2025/11/12(三)多縣市停班，執行提款轉出及拍賣身份資訊認證交易將順延Yahoo拍賣公告 ・ 13 小時前
不斷更新／桃園新光三越有開！鳳凰颱風百貨營業一覽
鳳凰颱風逼近台灣，今(11)日桃園、宜蘭、花蓮、澎湖停班停課，台北市12個里、新北市部分區域停班停課；新光三越桃園站前店、宜蘭新月廣場宣布今日正常營業，遠東SOGO中壢店、華泰名品城則停止營業一天，《三立新聞網》為您整理各百貨營業資訊。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風襲桃園！遠東SOGO中壢店今（11/11）停業網友喊讚、新光三越桃園站前店照常營業！
另一方面，新光三越桃園站前店今仍照常營業，維持原定開店時間，民眾若有採買需求可安心前往。颱風期間建議民眾外出仍以安全為優先，出門前可留意各百貨官網與社群公告，掌握最新營業資訊。styletc ・ 1 天前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 5 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前