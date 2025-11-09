鳳凰達中颱上限！不排除西半部登陸 明起共伴效應發威「豪雨炸3地」

（圖／氣象署）

颱風「鳳凰」今天（9日）持續向西北西轉北朝臺灣海峽方向前進，已達中颱上限，不排除從西半部登陸。氣象署表示，週一、週二（10日、11日）受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大臺北地區有局部豪雨等級以上發生的機率。

颱風「鳳凰」今天下午2時的中心位置在北緯14.8度，東經123.2度，即鵝鑾鼻南南東方820公里之海面上，以每小時30轉19公里速度，向西北西轉西北進行，中心附近最大風速每秒48公尺（即每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（即每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里。

廣告 廣告

氣象署指出，明後天受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，使雨勢有更加明顯的趨勢，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東北部地區及大臺北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象署說明，週三（12日）颱風中心逐漸接近西半部地區，在中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及東北部地區有短暫陣雨；週四（13日）隨著颱風逐漸減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

西門町伴手禮店小泡芙「一盒220元」！ 他傻眼：觀光客被當盤子

被指「婆婆離世隔天去慶生」！ 曾馨瑩還原時間線：心情非常沉重

「料理鼠王」在鹹酥雞攤大快朵頤！ 業者致歉：已閉店環境清消