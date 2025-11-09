鳳凰達中颱上限！「共伴效應」打頭陣 東部有望颱風假

鳳凰颱風加上東北季風影響，會帶來驚人雨量。（圖／資料畫面）





鳳凰颱風逼近，共伴效應會先打頭陣，周一（10日）開始，北台灣宜花就會開始出現降雨，降雨趨勢圖東部地區呈現紫爆狀態，山區累積雨量可能來到800毫米，有機會放到颱風假。氣象專家更表示，若颱風從中部登陸，登陸點以南的危險半圈，風力會相當強勁，也會達到停班課標準。

古厝外架起鐵架，工人忙著爬上爬下，上一次因為丹娜絲颱風，嘉義地區嚴重受創。屋頂坑洞都還沒填補，鳳凰颱風又要來了，屋漏偏逢連夜雨，居民要趕在風雨來臨之前，做好防災準備。

今（9）日全台都是多雲到晴的好天氣，不過周一起就要變天了，颱風外圍環流加上東北季風影響，會帶來驚人雨量，很多人就好奇，哪些地方有機會放颱風假。

鳳凰颱風來勢洶洶，共伴效應先打頭陣，氣象專家林得恩示警，周一到周三（12日），宜蘭、花蓮平地累積雨量，可能來到500豪米，山區更可能上看800毫米，有機會達到停班課標準。台北、新北、基隆等北部地區，也可能會有400毫米，雨量不可輕忽。

氣象專家林得恩：「它（颱風）走的方向，會隨著向北轉的過程，中部以南地區的強陣風，要特別注意到，目前我們評估平均風有6-8級，陣風也有8-11級。」

從氣象署預測的路徑來看，鳳凰颱風通過呂宋島後，周二（11日）北轉朝台灣中南部前進，若周三、周四登陸，登陸點以南的危險半圈，都有機會能放颱風假。

氣象專家林得恩：「平均風要達至少7級或7級以上，陣風超過10級，目前看起來，中南部地區在這一次的鳳凰颱風，特別是中部以南，其實是有機會的。」

雖然部分縣市有機會達放假標準，不過最後還是要看各地方政府決定，颱風政治學又開班。

