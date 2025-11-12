鳳凰遠離！入秋最強冷空氣將南下 專家：直逼冷氣團等級

即時中心／梁博超報導

鳳凰颱風在昨（12）日晚間已減弱為熱帶性低氣壓，逐漸遠離台灣，不過東北季風將接力報到。氣象專家林得恩提醒，北台灣今（13）日溫度將下滑至20度，下一波東北季風預計下週一（17日）接著南下，可能會是入秋以來降溫最為明顯的一波，局部地區最低溫有機會下探至14至15度，「直逼大陸冷氣團等級。」

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，鳳凰颱風在昨日晚間7時40分總算登陸屏東恆春陸地；不過，登陸後颱風結構受地形破壞，強度迅速減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也於當晚8時30分解除鳳凰颱風警報。

但林得恩表示，颱風警報雖解除，氣象署仍針對8縣市同步發布豪雨特報；尤其北海岸、北部山區及宜蘭地區降雨仍然相當顯著且持續，請多加注意。

另外，鳳凰颱風遠離，東北季風跟著報到。林得恩分析，北台灣今日溫度下滑至20度，加上局部大雨未歇，體感低溫感受特別明顯。

下一波東北季風預計下週一（17日）接著南下，林得恩提醒，北部、東半部地區雨勢略增，且這波冷空氣可能會是入秋以來，降溫最為明顯的一波；台灣各地低溫跌到攝氏16度至18度或以下，局部地區最低溫有機會下探至攝氏14至15度，直逼大陸冷氣團等級。

