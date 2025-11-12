鳳凰還剩最後一口氣 專家揭對南部最後一擊時間點

鳳凰颱風預計今（12）日傍晚會從南部登陸，不過其強度比預期的還要減弱許多。（圖／中央氣象署）





鳳凰颱風預計今（12）日傍晚會從南部登陸，不過其強度比預期的還要減弱許多，目前只剩下接近輕颱下限的強度，氣象專家指出，現在就是等鳳凰用最後一口氣，給南部帶來最後一波風雨，撞上陸地後很快就會消散，「鳳凰快變成雞了，撐過今天，就真的要和颱風季延長賽說再見囉。」

氣象粉專「台灣颱風論壇」在threads上分享鳳凰最新動態，直呼它現在的樣子滿慘的，因為周遭環境太毒，過去一天持續減弱，目前剩下輕颱下限的水準，等稍晚它用盡最後一口氣撞上陸地，給南部帶來最後一波風雨後，它很快就會消失，像什麼事都沒發生過一樣。

台灣颱風論壇提醒，南部等到午後風雨才會慢慢大起來，晚上登陸瞬間最大，明（13）日凌晨過後就會變小；北部、東半部的雨暫時緩和，但這只是中場休息，等颱風進到東部外海之後，北部上空風向轉北風，雨又會多起來；嘉義以北目前以陣雨為主，沿海風較大。最後表示，「鳳凰快變成雞了，撐過今天，就真的要和颱風季延長賽說再見囉。」

根據中央氣象署今早8時的路徑預測，鳳凰颱風中心今晚8時就會登陸台灣高屏地區，並在穿越台灣尾巴後，明（13）日上午8時從東部海面離開，緊接著而來的就是東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼。

