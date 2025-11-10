鳳凰還沒來雨彈先開炸！鄭明典曝「這2地」防大雨

生活中心／江姿儀報導



今年第26號颱風「鳳凰」昨（9日）登陸菲律賓，截至今（10日）上午2時中央氣象署觀測，中心位置在鵝鑾鼻南方580公里處，以每小時19公里速度，向西北西進行。對此，前氣象局長鄭明典指出，鳳凰受呂宋島地形影響，路徑北移，預估通過後速度將減慢，「這1天」是關鍵。





鳳凰還沒登錄「這2地」雨彈先開炸！鄭明典點關鍵：「1時段」最明顯

鄭明典指出鳳凰颱風出了呂宋島後，移動速度恐減慢，「越慢對台灣的威脅就越弱」，今（10日）將是觀察減慢程度的關鍵。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

前氣象局長鄭明典昨晚（9日）發文，點出鳳凰颱風登陸菲律賓前，受地形影響有稍微北偏，中心略遠離馬尼拉。他進一步分析，鳳凰出了呂宋島後，移動速度恐減慢，「越慢對台灣的威脅就越弱」，今（10日）將是觀察減慢程度的關鍵。

鄭明典示警「東半部（含北部）雨勢將逐漸增強，今晚（10日）到明（11日）最明顯！」。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

今晨稍早鄭明典曬出雷達回波圖，指出回波接近台灣，示警「東半部（含北部）雨勢將逐漸增強，今晚（10日）到明（11日）最明顯！」。中央氣象署今（10日）上午6時也發布大雨特報，提醒颱風外圍環流及東北季風影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區恐有局部大雨，須慎防瞬間大雨，而山區要小心有坍方及落石的情形發生。









