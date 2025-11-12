鳳凰重創宜蘭 慈濟規劃清掃行動

慈濟本會災害應變中心，持續與宜蘭志工保持連線，研擬後續行動。宜蘭志工在今天下午勘災完畢後，掌握受災戶數、人數，評估明天天氣許可的話，就會動員志工進行清掃，同時提供熱食，不讓受災鄉親餓肚子，後續也預計發放慰問金與祝福禮。

大水過後，留下的泥濘該要如何清理。慈濟本會災害應變中心，持續與宜蘭志工保持連線，統整資源與需求。

宜蘭慈濟志工 吳宏泰：「如果天氣好的話 ，我們會進行勘查，包括我們是否要打掃，還有我們怎麼樣規劃，預定規劃要清掃的部分。」

廣告 廣告

慈濟基金會慈發處主任 呂芳川：「那些路上的汙泥，明天我們如果說早上9點前，能夠把馬路汙泥先處理好，會更順利大家的清洗。」

慈濟慈善基金會副執行長 張濟舵：「慈濟比較偏重關懷跟熱食。」

運用花蓮光復經驗，勘災、清掃的同時，法親關懷、熱食供應也不可少。

宜蘭慈濟志工 吳宏泰：「羅東 蘇澳 五結這幾個鄉鎮，是我剛才講 是我們法親的部分，如果他也受災 我們的部分，會單獨有一組人 會去做一個協助。」

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「大概我們已經有一些方向就是，可能會有1000戶祝福禮的部分，那會實地訪視之後 勘災之後，決定清掃的動線，目前大概估計明天，會開始進行分區，當然在目前也有，軍方主動願意來投入。」

慈濟志工動起來，多管齊下，要用即時的行動與關懷，成為鄉親們的後盾。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

