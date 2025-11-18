鳳凰重創宜蘭 陳俊宇盼擴大慰助範圍

鳳凰颱風重創宜蘭溪南地區，蘇澳鎮多處發生淹水、土石流，市區積水一度高達一層樓，立委陳俊宇在立法院質詢，希望中央提高補助標準、擴大慰助範圍、並儘速提出災後重建協助措施。（圖：陳俊宇服務處提供）

▲鳳凰颱風重創宜蘭溪南地區，蘇澳鎮多處發生淹水、土石流，市區積水一度高達一層樓，立委陳俊宇在立法院質詢，希望中央提高補助標準、擴大慰助範圍、並儘速提出災後重建協助措施。（圖：陳俊宇服務處提供）

立委陳俊宇昨（十八）日在立法院質詢行政院長卓榮泰，希望中央提高補助標準、擴大慰助範圍、並儘速提出災後重建協助措施。

針對蘇澳商圈的嚴重受創，陳俊宇強調，十五年刖年前的梅姬颱風就已經重創當地商家，好不容易重建後，如今再次遇到大淹水，許多店家苦不堪言。他要求行政院啟動低利貸款、展延、緩繳等紓困措施，協助受災商家恢復營運，避免再度出現大量倒閉潮。

陳俊宇表示，鳳凰颱風的災後復原刻不容緩，他將持續爭取更多中央資源，並監督行政院讓所有補助與方案儘速落實，確保每一位受災鄉親都能在最短時間內獲得實質協助。

陳俊宇指出，此次災情中蘇澳有一名七十八歲獨居婦女不幸溺斃，依現行規定中央慰助二十萬元、賑災基金會補助四十萬元，合計六十萬元。然而鳳凰颱風造成的災害程度極為嚴重，他要求行政院比照馬太鞍溪水災罹難者的標準，將中央慰助提高至一○○萬元，以充分照顧家屬。

卓榮泰院長表示，死亡慰助部分，行政院也將中央衛福部原有二十萬元提高至六十萬元，並加上賑災基金會四十萬元。罹難者家屬最終可獲得一○○萬元慰助金。

陳俊宇委員也提出現行經濟部淹水補助「超過五十公分才有補助」的標準過於僵化，許多家庭即便淹到二十至三十公分，家具家電依舊全毀，完全無法獲得任何補助，與實際災民需求不符。他要求行政院檢討並調整門檻，讓低於五十公分的受災住戶也能獲得補助。

對於宜蘭縣政府目前針對淹水超過五十公分補助一萬元，陳俊宇表示許多受災戶損失遠高於補助金額，希望行政院能比照過去丹娜絲颱風的作法，再由中央額外加碼補助，協助民眾加速清理與復原。

此外，這次豪雨導致許多家庭冰箱、洗衣機、床具等全數泡水報廢，災民面臨沉重負擔。陳俊宇呼籲行政院應研擬家電家具的慰助或回購補助方案，減輕受災家庭重建生活的壓力。

行政院院長卓榮泰允諾，中央正研議將淹水補助區分為三個部分，包括三十至四十九公分補助一萬元、五十至九十九公分補助二萬元並證實有損再加碼三萬元、超過一00公分則補助二萬元並證實有財損加碼至八萬元，最高可達十萬元。