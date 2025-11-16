鳳凰重創蘇澳永春里！土石堆半層樓高 清理4天仍未完

鳳凰颱風為宜蘭縣蘇澳鎮帶來嚴重災情，永春里野溪暴漲引發土石流，造成多戶居民住家土石堆積達半層樓高。國軍與啟德機械起重工程團隊協助救災，已進入第4天，因土石量過於龐大，清理工作至今仍未完成。

蘇澳鎮永春里野溪暴漲引發土石流，造成多戶居民住家土石堆積達半層樓高 。（圖／蘇澳鎮公所）

11日上午蘇澳鎮永春里被列為紅色土石流警戒區，里長張盛國立即配合鎮公所啟動疏散撤離行動，將里內保全戶居民安全撤離。由於當時雨勢強大，靠近蘇澳山區的永春里不久後就發生溪水暴漲，引發土石流沖向附近民宅，從現場畫面可見，停放在家門前的轎車被土石幾乎掩埋。

國軍從13日起每天派遣數十名士兵進駐災區清理土石，災後第四天已有80名國軍弟兄挺進，人手一支清掃工具協助開挖。同時，啟德團隊也支援1輛怪手及2輛小山貓協助救災工作。然而，由於土石量極為龐大，即使國軍與啟德團隊已連續清理四天，仍未能將所有土石完全清除。

永春里里長張盛國表示，啟德團隊將於明天繼續留在永春里清除土石，預計工作會在明晚告一段落，讓受災戶能夠逐漸恢復正常生活步調。目前救災團隊仍在全力協助受災戶清理家園，希望能盡快讓居民回歸正常生活。

