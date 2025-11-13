鳳凰重創蘇澳 季連成肯定宜蘭救災高效率

季連成政委在蘇澳前進指揮所和縣長及鎮長開會。（蘇澳鎮公所提供）

記者張正量、林坤瑋、楊文琳∕綜合報導

鳳凰颱風挾東北季風帶來豪雨，宜蘭蘇澳地區成為水患重災區。繼行政院長卓榮泰十二日率隊勘災，十三日政務委員季連成再度前往關心復原進度。季連成在聽取縣府與公所簡報後，直言「沒有什麼好傳授，欽佩宜蘭的高效率。」

前來支援蘇澳鎮公所的垃圾車和抓斗車沿街清理癈棄物。（記者張正量攝）

季連成到場除分享救災經驗，也建議公所設立「募款專戶」，可依程序由縣府協助開設。他指出，災後復原最重視速度與效率，此次宜蘭水災，縣府、公所及國軍整合快速，讓他相當欽佩，顯見地方政府有效能且負責任。他有信心，蘇澳能在十四日入夜前復原完成。

軍方派出近八百人力在蘇澳街頭進行清淤。（蘇澳鎮公所提供）

目前蘇澳中山路一帶約一千一百多戶淹水，大樓地下室二十三處進水已處理大半，積水全面退去，水電供應也全恢復。縣府與公所動員二十七部機具投入清理，北市支援十九部抽水機，國軍亦派出八百名兵力與七十九部機具協助。

「救災台中隊」十三日上午集結出發後北上馳援。（台中市府提供）

台中市長盧秀燕第一時間關心災情，由建設局長陳大田主動聯繫蘇澳鎮長李明哲了解災區需求後，立即指派具豐富救災經驗的副總工程司郭坤雄統籌，率領「救災台中隊」集結後北上馳援。

代理縣長林茂盛表示，秉持「從寬、從速、從優」原則辦理補助，並與中央及各單位合作，加速廢棄物清運與災後重建，讓蘇澳居民早日恢復正常生活。

武淵國小恢復上課但校園走廊全是清出的垃圾。（記者張正量攝）

雖然全縣已恢復正常上班上課，但許多受災學校仍未清理乾淨，學生的書包、課本被大水沖走，甚至連筆記都泡爛不見。縣府表示，會進行書本補助，家裡大水無法到校也可以請假不會扣假。

颱風及東北季風共伴效應，重創宜蘭蘇澳鎮，洪水退去後，縣府立即投入街道清運，趕在十三日恢復正常上班、上課，學生說，我的教科書、筆記都不見了，縣府教育處代理處長陳金奇允諾，將進行遺失盤點後，盡速補發。（宜蘭縣政府提供）

教育處代理處長陳金奇表示，目前已請各校立即啟動盤點調查，統計遺失與損壞狀況後，由縣府補助學校重新購置，預計最快本週內可完成補發。