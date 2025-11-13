鳳凰重創蘇澳 盧秀燕派「台中隊9車20人」救災 鎮民感心

盧秀燕台中市府派4台抓斗車、5台山貓協助宜蘭救災，蘇澳鎮公所特別發文感謝。（合成圖／資料照、台中市府提供）

鳳凰颱風導致宜蘭縣蘇澳鎮造成多處嚴重淹水、停電及交通中斷，台中市長盧秀燕第一時間主動關心災情並了解災區需求，第一時間指派「救災台中隊」北上馳援。蘇澳鎮公所今(13日)發文向台中市府致謝，網友大讚默默付出幫忙修復家園的團隊，是台灣最美的風景。

據了解，盧秀燕主動關心宜蘭災情後，隨即指示市府建設局主動聯繫蘇澳鎮長了解災區需求，立即指派具豐富救災經驗的副總工程司郭坤雄統籌率領「救災台中隊」北上馳援。盧秀燕表示，市府秉持「同島一命、台灣一家」的精神，救災經驗豐富，過去高雄、嘉義、基隆、花蓮等災區都有台中隊救災的身影，相信這次台中隊也一定會達成任務，攜手地方政府與居民共度難關，協助災區早日恢復家園。

廣告 廣告

蘇澳鎮公所於今日中午11時許也在臉書發文，特別點名感謝台中市政府協助9車20人，其中包括4台抓斗車、5台山貓，同時也向情義相挺、進駐協助的鄰近鄉鎮及禮讓救災車輛的民眾致謝，感謝大家共同協助宜蘭災後重建。

4.3萬追蹤的粉專「鎖綠鴉」今發文直呼：「鳳凰颱風之後，那些我們不一定看到的角落，仍有一群人默默彎著腰、踩著泥，默默地在修復家園，讓生活慢慢回到正軌。看到救災人員穿著雨鞋在積水中協助清理，看到村民對他們說『謝謝你們來』，才更深刻地感受到，所謂的『同島一命、台灣一家』。願每一份努力，都成為災後重建的光！」

網友表示「向所有默默付出的救災與重建人員致敬！你們在泥濘中站立，就是台灣最美的風景！願希望的光不滅」、「那些個用嘴巴愛台灣挺台灣的都不見影...」、「感恩市長媽媽！同胞愛的展現，大家辛苦惹」、「台灣美好風景被某黨搞得破破爛爛，總有人縫縫補補」。

【看原文連結】