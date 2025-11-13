鳳凰重創蘇澳 藍批中央拖延分洪工程

鳳凰颱風外圍環流帶來超大豪雨，立委吳宗憲（右）十三日要求讓宜蘭人獲得公平補助。（吳宗憲服務處提供）

記者康子仁、林坤瑋∕綜合報導

受颱風鳳凰影響，宜蘭縣蘇澳鎮淹水災情慘重。立委吳宗憲十三日痛批，蘇澳溪分洪工程在二０一三年底國民黨執政時同意規劃，之後民進黨政府上任卻拖了十年；地方已經喊了很多年，行政院卻一拖再拖，直到十二日發生災情，行政院才將增加的經費納入縣市管河川改善工程計畫中。

對此，經濟部回應，該工程計畫未延宕，行政院於一一二年核定計畫後，一一三、一一四年都有編列預算辦理前期工作，目前修正計畫已獲得中央支持，後續將透過發包策略、調整施工介面，加速完成工程。

蘇澳鎮長李明哲十二日表示，蘇澳新分洪道計畫雖已獲核定，但經費仍未到位，盼中央能盡速補足經費，讓鎮民不再飽受水災之苦。

立委吳宗憲和黃建賓等人十三日在立法院召開記者會，呼籲中央救災應一體適用，盡快提出宜蘭的災後補助措施，讓宜蘭人獲得公平補助與重建資源，生活早日回到正軌。

吳宗憲表示，蘇澳溪分洪工程在二０一三年底國民黨執政時同意規劃，之後民進黨政府上任卻拖了十年。二０二三年行政院終於核定，卻還是一拖再拖，導致經費暴漲；今年一月提報修正計畫後，直到十二日行政院長卓榮泰才同意將增加的二十一億餘元經費納入四年一千億元「縣市管河川改善工程計畫」。如果沒有這次如此嚴重災情，宜蘭不知道還要等多久。

黃建賓呼籲，中央政府務必聽見東部人的心聲，不能總是等到發生嚴重災情才亡羊補牢。這次鳳凰颱風也造成台東部分地區淹水，更出現溪流暴漲，已淤積的太麻里溪又溢堤，先前在他與台東縣政府不斷向中央爭取下，才成功爭取到相關河川清淤及疏濬經費，以及市區的治水預算。

宜蘭地方民代表示，常見的補助區分條件為「淹水達五十公分以上」及「低於五十公分」，表面上看似清楚，然而現實中的損害往往從二十至三十公分就開始，政府應放寬標準，把補助標準調整為「淹水＋實際損害」，而非單純以水深來判定。