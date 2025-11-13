鳳凰重創蘇澳 鎮長盼設專戶助重建 政委：補助方案下週出爐

鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，鎮長李明哲今（13）日於中央災害應變中心前進協調所舉行的「蘇澳鎮災後復原工作會議」上代表鎮民發聲，呼籲中央與縣府協助成立災後重建專款專戶，讓各界善款能直達災區、幫助居民儘速重建。政委季連成隨即回應，已指示宜蘭縣政府研議成立募款專戶，並強調補助方案預計下週一政務會議後公布。

蘇澳鎮長李明哲（中）呼籲中央與縣府協助成立災後重建專款專戶。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

會議於下午1時在蘇西活動中心舉行，由季連成擔任總協調官主持，環境部、國土署等中央部會官員與宜蘭縣代理縣長林茂盛率縣府團隊、鎮長李明哲及國軍救災單位共同與會。

季連成表示，針對蘇澳受災補助方案，已由政委陳金德統籌規劃，將在下週政務會議確定後公布執行細節，中央並會協助縣府建立即時透明的募款平台，確保每筆善款都能專款專用，協助災區儘快恢復生機。

會中，陸軍第三作戰區副指揮官孔乃德報告，目前西部地區已跨區增援525人，國軍總計投入925名官兵協助清理。投入機具包括化學兵清消車6輛、工兵傾瀉車12輛、大小山貓6輛、抓斗車13部等。根據盤點，全鎮待清理家戶共1229戶，預估今（13）日晚間可完成65％清理進度。

代理縣長林茂盛說，蘇澳地區停電已於今中午11時58分全面恢復，供水昨日下午已恢復正常，目前僅中華電信部分機房因泡水尚待修復。縣府也協調各鄉鎮清潔隊支援機具加速廢棄物清運；警方則拖移泡水車至鎮立泳池空地，確保救災車輛進出順暢。

