鳳凰重創 蘇澳居民轟 分洪道工程拖太久

宜蘭縣政府在民國109年提報蘇澳溪分洪計畫，112年行政院核定補助，卻因原物料價格上漲，總經費從54.13億元增至75.68億元，計畫卡關至今。圖為蘇澳溪分洪道工程預定地。（吳佩蓉攝）

鳳凰颱風與東北季風產生共伴效應，蘇澳成一片汪洋，居民認為問題出在蘇澳溪分洪道遲未施作，15年前梅姬颱風重創蘇澳，宜蘭縣政府在民國109年提報蘇澳溪分洪計畫，112年行政院核定補助，卻因原物料價格上漲，總經費從54.13億元增至75.68億元，計畫卡關至今；行政院長卓榮泰12日下午趕赴蘇澳勘災，允諾分洪道增加的21億元由中央埋單，預算不成問題，行政院會盡速核定。

蘇澳從11日晚上豪大雨致市區及道路淹大水，一度成「孤島」，昨天清晨大水退去，市區觸目所及盡是泥濘，商店、民宅淚眼清除沾滿泥巴的商品、家具，初估有3200戶民宅受災。

行政院政務顧問林國漳昨一早與民進黨立委陳俊宇、蘇澳鎮長李明哲先到災區勘災，無黨籍代理縣長林茂盛結束災害應變中心會議後抵達災區，國民黨議會議長張勝德也在臉書張貼與不分區立委吳宗憲一起勘災照片。

前來勘災的政治人物都提到「蘇澳溪分洪道」，並呼籲中央盡速核定，有居民怒喊「分洪道工程拖多久了，只在乎選票，都不做事嗎？」痛批梅姬颱風造成的慘劇再度重演，分洪道工程講了那麼多年都沒做好，才會變成這樣！

李明哲直言，災情嚴重的主因之一是分洪工程沒完工，該工程設計是在水位暴漲時可分流約8成洪水，減輕主溪流壓力，「如果工程完工，這次大水就不會發生」。

他說，政院3年前就核定經費，「不曉得是哪裡卡關，速度真的太慢」，除了地勢高的地方幾乎全淹，15年兩次淹水，真的讓人心碎。

水利署副署長陳建成說，蘇澳溪為宜蘭縣管河川，中央全額補助縣府施作分洪工程，113年12月經費調整為75.68億元，計畫期程由原先113至116年修正為113年至118年，工程用地已獲內政部核准徵收，主體工程已完成基本設計及招標準備，經費增籌後可立即推動。

卓揆昨下午勘災說，明年度中央政府總預算已納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，4年預計投入1000億元並逐年編列經費，蘇澳溪分洪工程新增21億元列入該計畫中，因此預算不成問題，政院會盡速核定相關計畫，也請施工單位如期如質完成。他也強調，中央與地方將聯手協助重建，並以「救助快速、復建到位、韌性強化」原則，協助災民早日恢復生活。