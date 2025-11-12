鳳凰重創 蘇澳居民轟 分洪道工程拖太久
鳳凰颱風與東北季風產生共伴效應，蘇澳成一片汪洋，居民認為問題出在蘇澳溪分洪道遲未施作，15年前梅姬颱風重創蘇澳，宜蘭縣政府在民國109年提報蘇澳溪分洪計畫，112年行政院核定補助，卻因原物料價格上漲，總經費從54.13億元增至75.68億元，計畫卡關至今；行政院長卓榮泰12日下午趕赴蘇澳勘災，允諾分洪道增加的21億元由中央埋單，預算不成問題，行政院會盡速核定。
蘇澳從11日晚上豪大雨致市區及道路淹大水，一度成「孤島」，昨天清晨大水退去，市區觸目所及盡是泥濘，商店、民宅淚眼清除沾滿泥巴的商品、家具，初估有3200戶民宅受災。
行政院政務顧問林國漳昨一早與民進黨立委陳俊宇、蘇澳鎮長李明哲先到災區勘災，無黨籍代理縣長林茂盛結束災害應變中心會議後抵達災區，國民黨議會議長張勝德也在臉書張貼與不分區立委吳宗憲一起勘災照片。
前來勘災的政治人物都提到「蘇澳溪分洪道」，並呼籲中央盡速核定，有居民怒喊「分洪道工程拖多久了，只在乎選票，都不做事嗎？」痛批梅姬颱風造成的慘劇再度重演，分洪道工程講了那麼多年都沒做好，才會變成這樣！
李明哲直言，災情嚴重的主因之一是分洪工程沒完工，該工程設計是在水位暴漲時可分流約8成洪水，減輕主溪流壓力，「如果工程完工，這次大水就不會發生」。
他說，政院3年前就核定經費，「不曉得是哪裡卡關，速度真的太慢」，除了地勢高的地方幾乎全淹，15年兩次淹水，真的讓人心碎。
水利署副署長陳建成說，蘇澳溪為宜蘭縣管河川，中央全額補助縣府施作分洪工程，113年12月經費調整為75.68億元，計畫期程由原先113至116年修正為113年至118年，工程用地已獲內政部核准徵收，主體工程已完成基本設計及招標準備，經費增籌後可立即推動。
卓揆昨下午勘災說，明年度中央政府總預算已納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，4年預計投入1000億元並逐年編列經費，蘇澳溪分洪工程新增21億元列入該計畫中，因此預算不成問題，政院會盡速核定相關計畫，也請施工單位如期如質完成。他也強調，中央與地方將聯手協助重建，並以「救助快速、復建到位、韌性強化」原則，協助災民早日恢復生活。
其他人也在看
蘇澳分洪堰延宕多年害市區淹大水 水利署：主導權在宜蘭
鳳凰颱風豪雨重創蘇澳，市區多處淹水，地方痛批是蘇澳分洪堰工程搞了多年沒做好，讓水位暴漲無法疏導。經濟部水利署對此表示，蘇澳溪為縣管河川，主導權在地方，中央只是協助。為何延宕，要由宜蘭縣政府去說明。中時新聞網 ・ 12 小時前
美元霸權末日？恐創8年最慘表現 專家揭4原因加速暴跌
美元指數上周一度突破100元價位，是8月1日以來首度回到100整數關卡。但以提出「美元微笑理論」（Dollar Smile Theory）聞名的基金經理、現任倫敦資產管理公司Eurizon執行長任永力（Stephen Jen）近日預測，在美國總統川普剩餘任期內，美元將再度下跌約13.5%。中時財經即時 ・ 1 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 8 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 13 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 20 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
北漂夫妻見證炒房瘋狂現場！投80萬1年後拿回100多萬 中年買房領悟「勇敢買缺陷房...」｜買房財之道
高房價年代，人到中年才買房不稀奇，難的是如何趕進度，聰明買房不後悔？自行創業成立科技公司的李卓軒，一直到43歲從台北搬到台中，發現當地房價親民，才有勇氣買房。他與太太目前持有一間透天新成屋自住、一間捷運中古大樓3房當辦公室。李卓軒透露，買3房時發現漏水找到證據，從投資客屋主手上殺價近百萬，再花10多萬做好防水工程，一來一往省了6位數，很多人不碰漏水屋，但他不這樣想，世上沒有十全十美的房子，但可以把它變得接近完美。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
63歲杜德偉超凍齡！甜曬老婆合照慶祝結婚13週年紀念日：愛你如初
【緯來新聞網】現年63歲的唱跳歌手杜德偉在社交平台Instagram分享與妻子李曉冰及兒子AJ的合照緯來新聞網 ・ 10 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前