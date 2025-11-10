鳳凰重整中！強度恐再增強 粉專：未來24小時非常關鍵

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰已進入重整階段。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專）





今年第26號中度颱風鳳凰，今日上午8時的中心位置位於北緯17.0度、東經119.2度，以每小時15公里速度，向西北方向移動。不過，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰已進入重整階段，颱風中心的核心對流開始增強，未來24小時北上過程中可能再度增強，而增強幅度將取決於重整進度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文直言：「未來24小時非常關鍵、重要！」並進一步指出，鳳凰預計明（11）日下午經過東沙島以東，並逐步向台灣西南海域靠近，隨著環境轉劣，颱風強度將慢慢減弱，但靠近台灣陸地時，仍可維持在輕度颱風的中前段強度。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，中南部沿海及平原空曠地區的民眾，不可因為颱風屬輕度就輕忽強風的威脅。

中央氣象署表示，明（11）日受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島仍需防範大雨及豪雨，尤其是東北部、東部及大台北地區，局部地區可能達豪雨以上等級。隨著颱風接近，週三中南部也將出現大雨或局部豪雨；週四颱風逐漸減弱並遠離，除北部部分地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢將趨緩。

中央氣象署也提醒，由於颱風北轉接近台灣時，路徑及強度仍有不確定性，具體影響範圍及程度仍需持續觀察，請民眾密切留意氣象署最新預報。

陸上強風區域

橙色燈號

苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。

黃色燈號

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣。

