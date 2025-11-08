鳳凰開眼了！颱風面積「好幾個台灣大」近台強度曝光
鳳凰颱風開眼了！鳳凰颱風目前強度已達中颱等級，預計明（9）日將達巔峰強度，其體型龐大能整個罩住菲律賓，面積更是好幾個台灣大。
根據中央氣象署今（8）日14時最新資料，編號第26號中度颱風鳳凰8日14時中心位置在北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行。
關於颱風的強度，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰持續增強中，目前已達中度颱風中段班，預計明天可達強颱巔峰狀態，且鳳凰體型龐大，面積足足有好幾個台灣大，甚至能整個罩住菲律賓，直呼「現在這發展速度來看，真的不簡單」。
但對於颱風靠近台灣時的強度，中央氣象署表示，當颱風穿越菲律賓再北轉後會減弱，不過帶來的風雨預期會很驚人，仍須做好防災準備。
至於颱風路徑，中央氣象署指出，颱風進入南海後，路徑將北轉朝北北東方向前進，可能在周三、四（12-13日）最接近或登陸台灣，中心登陸地點以中部地區機率最高，但仍存在變動空間，須隨時留意最新氣象動態。
更多東森新聞報導
鳳凰颱風最新路徑！氣象署揭一周降雨趨勢 中部恐首當其衝
未來半年4生肖好運爆發 貴人加持迎事業高峰
東北季風將「殺掉鳳凰」強度！ 但共伴豪雨會下到發紫
其他人也在看
德國觀眾欣賞紅點獲獎台灣設計作品 (圖)
德國觀眾在柏林「看見台灣，設計之光」特展，參觀台灣學生歷年榮獲紅點設計獎作品。中央社 ・ 34 分鐘前
志工點亮永續雲林！ 縣府表揚績優環保英雄 齊心邁向淨零綠色新時代
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府環境保護局今（8）日舉辦「114年度績優環保志（義）工暨優良水環境巡互傳媒 ・ 33 分鐘前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 15 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 7 小時前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 5 小時前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
雨至少連下5天共伴 氣象署揭降雨時序圖
[Newtalk新聞] 隨著「鳳凰颱風」外圍環流，與未來一週受東北季風影響，中央氣象署指出，全台將出現多波降雨，尤其11月10日至11日雨勢明顯增強，11月12日至13日為主要降雨高峰，部分地區恐達豪雨等級，14日至15日仍受東北季風影響。氣象署提醒北部、東部及中南部山區提早防備。 氣象署說明，11月9日為降雨轉換前期，迎風面局部降雨但影響有限；11月10日至11日受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部及中南部山區雨勢漸強，需留意「防豪雨等級以上」的提示訊息。氣象署指出，11月12日至13日為本輪降雨高峰，受颱風及外圍環流配合東北季風影響，西半部亦有明顯降雨，並不排除「局部豪雨」發生。 氣象署表示，11月14日至15日降雨漸減弱，但東北季風仍影響北部及東部，短暫陣雨持續。至於金門、馬祖與澎湖，圖卡顯示11月9日至11日多為晴到多雲；11月12日至13日有雨；11月14日至15日天氣再轉為多雲有雨型態。 氣象署提醒，北台及東半部將連續受影響，若有山區活動、行車安排或農漁作業規劃，應及早因應；中南部平地雖非主要降雨區，但11月12日至13日仍可能出現不定時短暫雨，不排除局部地區有短新頭殼 ・ 2 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風幾乎確定侵襲台灣！氣象粉專：恐以中颱姿態登陸
中央氣象署最新預測顯示，鳳凰颱風將於11月12日晚上8點左右從台灣西南部地區登陸。根據臉書氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」的分析，颱風登陸台灣的機率極高，但其強度仍取決於海面環境是否能加速颱風減弱。中天新聞網 ・ 20 小時前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
鳳凰急轉逼台！週日開始變天 粉專警告「這2區」躲不掉大雨
中颱鳳凰來勢洶洶，預計從下週三（12日）開始影響台灣，氣象粉專就列出4大重點提醒，警告這次颱風帶來的雨勢不容小覷，民眾要注意防颱。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」 東部、南部有強降雨
鳳凰颱風最快今（7）日在靠近菲律賓過程中將升級為中颱，未來可能增強為強颱通過菲律賓進入南海，後續北轉路徑存在多種可能性，包括通過台灣、往東北海域移動或北轉後往南偏折。中央氣象署表示，最快下週一將發布海上警報，不排除發布陸上警報，下週一至三東部及南部地區需特別留意強降雨。中天新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰入夜將增強為中颱 下周二、三雨勢最大
颱風鳳凰預計今晚轉為中度颱風，中央氣象署表示，鳳凰在接近菲律賓過程將增強成強烈颱風，暴風圈擴大，下周一（10日）至下周二（11日）為北轉時間點，但北轉角度仍有分歧，預測11日、12日雨勢最大。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
颱風鳳凰最新路徑曝 估下周二、下周三影響台灣最顯著
氣象署表示，第26號輕度颱風「鳳凰」最快明天增強為中颱、周日達強颱，北轉之後強度減弱，可能以中颱下限或輕颱強度影響台灣，不排除會在下周一發布海上颱風警報，下周二、下周三影響最顯著。今（7日）迎來24節氣中的「立冬」，象徵冬天來臨，各地大多為晴到多雲的天氣，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周日（8日到9日）白天各地大多為多雲到晴，溫暖微熱，迎風面降雨範圍縮小。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前