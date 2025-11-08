鳳凰開眼了！颱風面積「好幾個台灣大」近台強度曝光

鳳凰颱風目前強度已達中颱等級，預計明（9）日將達巔峰強度，其體型龐大能整個罩住菲律賓，面積更是好幾個台灣大。（圖／RAMMB）





鳳凰颱風開眼了！鳳凰颱風目前強度已達中颱等級，預計明（9）日將達巔峰強度，其體型龐大能整個罩住菲律賓，面積更是好幾個台灣大。

根據中央氣象署今（8）日14時最新資料，編號第26號中度颱風鳳凰8日14時中心位置在北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行。

關於颱風的強度，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰持續增強中，目前已達中度颱風中段班，預計明天可達強颱巔峰狀態，且鳳凰體型龐大，面積足足有好幾個台灣大，甚至能整個罩住菲律賓，直呼「現在這發展速度來看，真的不簡單」。

鳳凰颱風眼出現。（圖／中央氣象署）

但對於颱風靠近台灣時的強度，中央氣象署表示，當颱風穿越菲律賓再北轉後會減弱，不過帶來的風雨預期會很驚人，仍須做好防災準備。

至於颱風路徑，中央氣象署指出，颱風進入南海後，路徑將北轉朝北北東方向前進，可能在周三、四（12-13日）最接近或登陸台灣，中心登陸地點以中部地區機率最高，但仍存在變動空間，須隨時留意最新氣象動態。

