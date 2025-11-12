鳳凰防颱工作會議 竹市將盡速恢復市容及公共安全





代理市長邱臣遠12日8時在新竹市災害應變中心召開工作會議，根據會中消防局說明風雨及勤務狀況，並依中央氣象署預報資料顯示新竹市未列入陸上颱風警報警戒區範圍，且實際觀察竹市風雨狀況已明顯趨緩，為兼顧應變效率及資源調度，市府災害應變中心依據作業要點，已將一級開設降級為二級開設，由消防局應變小組進駐，各局處亦成立應變小組，隨時待命進行搶災及事故排除。

邱代理市長表示，截至12日8時為止，竹市共發生61起災情，主要案件包含路樹傾倒、廣告招牌災損、圍牆（籬）倒塌、交通號誌損壞、纜線垂落等類別。值得注意的是，自昨(11)日21時起，竹市已無新增或受理通報颱風相關案件，這顯示風雨狀況趨緩。市府在接獲通報後，皆立即啟動跨局處應變機制，全數案件已由各相關單位迅速處置完畢並解除列管，市府將全力以赴，盡速恢復市容及公共安全。

廣告 廣告

市府說明，輕度颱風鳳凰持續東北接近臺灣，預計今(12)日晚間於恆春半島登陸，竹市週三上半天偶有短暫陣雨，下半天至晚間隨颱風接近，陣雨會比較頻繁，降雨量仍在大雨以下，自11月10日起所帶來的影響仍導致部分災情。

更多新聞推薦

● G7外長聯合聲明重申台海和平重要性 林佳龍：維護台海現狀已是國際共識