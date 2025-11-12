鳳凰防颱工作會議 竹市將盡速恢復市容及公共安全
代理市長邱臣遠12日8時在新竹市災害應變中心召開工作會議，根據會中消防局說明風雨及勤務狀況，並依中央氣象署預報資料顯示新竹市未列入陸上颱風警報警戒區範圍，且實際觀察竹市風雨狀況已明顯趨緩，為兼顧應變效率及資源調度，市府災害應變中心依據作業要點，已將一級開設降級為二級開設，由消防局應變小組進駐，各局處亦成立應變小組，隨時待命進行搶災及事故排除。
邱代理市長表示，截至12日8時為止，竹市共發生61起災情，主要案件包含路樹傾倒、廣告招牌災損、圍牆（籬）倒塌、交通號誌損壞、纜線垂落等類別。值得注意的是，自昨(11)日21時起，竹市已無新增或受理通報颱風相關案件，這顯示風雨狀況趨緩。市府在接獲通報後，皆立即啟動跨局處應變機制，全數案件已由各相關單位迅速處置完畢並解除列管，市府將全力以赴，盡速恢復市容及公共安全。
市府說明，輕度颱風鳳凰持續東北接近臺灣，預計今(12)日晚間於恆春半島登陸，竹市週三上半天偶有短暫陣雨，下半天至晚間隨颱風接近，陣雨會比較頻繁，降雨量仍在大雨以下，自11月10日起所帶來的影響仍導致部分災情。
更多新聞推薦
其他人也在看
邊跑國際馬拉松邊考察 廖武輝汲取國外舉辦大型賽事經驗
新北市觀光旅遊局專門委員廖武輝是市府的馬拉松最速男，10多年的馬拉松參賽經驗，歷經國內外大小賽事，廖武輝不僅在賽道上享受御風奔馳的樂趣，他還以工作的視角注意到國內外舉辦馬拉松賽事的軟硬體設施的差異，不斷汲取經驗，希望能將新北市的萬金石國際馬拉松辦得更加完美。自由時報 ・ 1 天前
颱風及外圍環流影響 大台北及宜蘭等地防豪雨
（中央社台北12日電）交通部中央氣象署表示，今天颱風及外圍環流影響，基隆北海岸、花東及南部地區有陣雨，大台北及宜蘭地區短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，桃園至苗栗及中部地區也有局部短暫陣雨。中央社 ・ 1 天前
陸警戒備！ 雲嘉南高屏、投、花東、恆春半島及澎湖｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播張倍滋。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄明天停班停課機率？陳其邁這時間做判斷
[NOWnews今日新聞]颱風鳳凰襲來，高雄市長陳其邁今（11）日表示，根據預報，預估平均風大概是4到5級，最強的陣風大概6到7級左右。至於明天停班課的機率高不高？陳表示，「這個下午的會議，我們再來做...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 19 小時前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 1 天前
防颱後急凍！最強冷空氣這天報到「低溫恐大跌10度」 變冷時間曝光
中央氣象署指出，今（13）日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大臺北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
不斷更新／花蓮宣布光復鄉下午停班課 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除颱風警報。而氣象署提醒，12日晚至13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮台視新聞網 ・ 1 小時前
南投人氣炸「灌爆許淑華」！縣府揭關鍵原因
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風步步逼近，全台各地昨（11日）晚陸續公布停班停課，中部地區包括台中、彰化都放颱風假，唯獨南投縣堅持「照常」運作，瞬間引爆民怨，縣長許淑華的臉書遭網友灌爆留言。對此，南...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測 西半部8縣市、台東縣達標
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導鳳凰颱風逐漸逼近台灣，受到外圍環流與東北季風共伴效應，北部、東北部出現風雨，中央災害應變中心今（11）日表示，截至上午...FTNN新聞網 ・ 1 天前
彰化縣遲到！晚間8：30才宣布放颱風假 原因曝光
鳳凰颱風逼近台灣，暴風圈將於明日清晨接觸陸地，多縣市風雨達標相繼宣布明（12）日停班停課，包括高雄、台中、彰化、雲林等地。氣象署提醒西半部、南部風雨將明顯增強，民眾務必做好防颱準備、避免外出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 1 天前
快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上
快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上EBC東森新聞 ・ 1 天前
馬太鞍溪泥水溢流進萬榮！水利署長鞠躬道歉承認疏忽
受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮大雨不斷，馬太鞍溪水暴漲後夾帶大量泥沙溢流進萬榮鄉明利村，再流至台9線230至231公里處，把北上車道淹成水道。當地民眾直指水自堤防尾端的缺口流進村內，批評水利單位颱風前毫無預防作為。水利署長林元鵬承認確實疏忽沒有掌握，已加派機具投入阻水工作，後續也會築構堤防避免再度釀災。中時新聞網 ・ 1 天前