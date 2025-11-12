鳳凰陸警發布 濁水溪流木自由撿拾公告失效

中央氣象署於十一月十一日二十三時三十分發布第26號颱風「鳳凰」海上陸上颱風警報，陸上警戒區域涵蓋南投、雲林地區。林業及自然保育署南投分署提醒先前包含南投縣、雲林縣、彰化縣公告之「濁水溪流域漂流木自由撿拾公告」已失效，請民眾暫勿撿拾漂流木，且颱風及豪雨期間避免進入山區、溪河或海灘等地從事戶外活動，以確保人身安全。

南投分署與各漂流木打撈清理權責機關已在今年五月汛期前完成相關災前整備作業，如颱風後發現大量漂流木堆積情形，即可依分工由各土地管理機關進行後續清理處置工作。