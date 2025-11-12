鳳凰陸警範圍縮至8縣市 氣象署估今晚登陸後減弱為熱帶性低氣壓

輕颱「鳳凰」暴風圈已經進入台灣南部陸地，氣象署指出，過去3小時颱風強度減弱，暴風圈也有縮小趨勢，陸上警戒範圍從10縣市縮減至8縣市。（氣象署提供）

輕颱「鳳凰」暴風圈已經進入台灣南部陸地，氣象署指出，過去3小時颱風強度減弱，暴風圈也有縮小趨勢，陸上警戒範圍從10縣市縮減至8縣市，雲林、澎湖脫離警戒範圍，預估今日晚間登陸至出海期間，就會減弱為熱帶性低氣壓。

根據氣象署資料，鳳凰颱風今日上午8時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約 160公里處。陸上警戒範圍嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東，海上警戒範圍為台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

氣象署預報員朱美霖今日上午表示，鳳凰颱風強度持續減弱，暴風圈半徑也有縮減趨勢，它目前結構較差，預估今晚登陸恆春半島一帶，並往東北移動，過程中不排除提前減弱成熱帶性低氣壓。

她表示，今天白天花東仍是降雨熱區，北宜則是間歇降雨，中南部的降雨將隨著颱風靠近而增多。今日晚間颱風往陸地移動，北部、東北部雨勢增多，中南部可能出現一波降雨，花東雨勢則略減，但仍有一波降雨。明日白天到晚上，北部、宜蘭持續降雨，其他各地轉多雲到晴。

針對未來一周天氣，朱美霖指出，今日大台北、東半部雨勢顯著，其他各地亦雨。周四至周五，北部、東半部有雨，桃園以北大雨，中南部雨歇轉多雲。周六至周日，東北季風減弱，降雨減緩，桃園、台北、宜蘭短暫雨，其他多雲到晴。下周一至二，下一波東北季風影響，風力增強，也有明顯冷空氣，降雨增加，氣溫也會明顯下降。

