鳳凰雨水狂炸！羅東地下道積水2米深 三男玩跳水
羅東也淹水成災，大水從馬路直接灌進市區民宅，淹水高度到大腿，民眾的愛車泡水，家具也都泡在髒水裡。羅東通往五結鄉的主要通行地下道，也積水2公尺深，但有三名男子在這裡玩起跳水秀，讓民眾直呼太誇張了。
翻身跳水，這裡不是奧運殿堂，而宜蘭羅東倉前路的地下道，連夜大雨讓地下道，積水成河流，三名男子跳水還能連連聽到乾嘔聲，這味道想必不好受，就連民眾看到影片，也直說太危險。
宜蘭民眾：「不好這樣太危險了，而且也是做壞的示範。」
淹水前，這裡是羅東通往五結鄉的主要幹道，但大雨讓水幾乎快淹到上方的迴轉道，12日上午儘管鎮公所派出人員抽水，積水依然居高不退，但不只地下道淹成河道，羅東馬路也被黃色泥水淹沒，積水有半個輪胎高，駕駛盡可能放慢速度，就怕車子會拋錨卡在路中，然而不只外頭下大雨，市內也災情慘重。
民眾：「變這樣了，已經到大腿了欸，到大腿了，領補助啦，領補助啦。」
公正路巷弄中的民宅，閘門也無法擋住路上的水流，水全灌進地下室，已經不是我家門前有小河，而是我家就是小河，水位已經到大腿，民眾只能站在高處，拍下家裡的慘況，民宅大門淹到三分之一的高度，沙發月曆全都漂浮，泡在髒水裡，民眾無能將電器瓦斯桶放在高處，但家裡滿目瘡痍，超無奈，民眾無奈面對淹水家園，只希望快點把水抽乾，才能好好整理，清點災損。
而跳水的男子，也在留言區澄清，是為了找尋遺失的錢包才會跳水尋找，提醒民眾錢包千萬不要掉下去，否則就要上演跳水記。
