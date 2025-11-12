鳳凰雨炸宜蘭 拚農損現金救助

宜蘭代理縣長林茂盛前往現場災區了解災情，他說，縣府全面啟動多項協助措施，協助民眾儘速恢復生活。（縣政府提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，連日豪大雨造成宜蘭縣各鄉鎮嚴重受損。宜蘭縣代理縣長林茂盛十二日前往勘災表示，縣府全面啟動多項協助措施，至於茂谷柑、青蔥、水稻等作物災損嚴重，縣府已責成農業處即刻與各鄉鎮市公所及農漁會全面掌握受災情形，並依規提報農業部辦理天然災害救助。

鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應帶來連日豪大雨，宜蘭縣多處地區出現淹水災情，尤以蘇澳、冬山、羅東及五結地區最為嚴重。

林茂盛指出，縣府將秉持「從寬、從簡、從速」原則，辦理災害救助金及稅務減免等措施，讓受災民眾能在最短時間內獲得實質協助。

連日豪大雨造成宜蘭縣各鄉鎮農作物嚴重受損，代理縣長林茂盛赴果園實地勘查，他建議中央啟動全品項現金救助。（宜蘭縣政府提供）

縣府表示，依《宜蘭縣天然災害救助金核發標準》，若住屋自室內地板起算淹水達五十公分以上者，每戶可領取新臺幣一萬元淹水救助金；各鄉鎮市公所已全面展開災情查報，並協助受災戶完成申請手續。

此外，針對汽車及一百五十西西以上機車因水災損毀情形，民眾可依規定向稅務機關申請牌照稅減免；若車輛無法修復，亦可追溯自災害發生日起減免。縣府提醒，民眾可透過財稅局或財政部稅務入口網線上申辦，免去舟車往返。

林茂盛也會同相關單位前往員山鄉吳永和農友果園實地勘查，關心農民損失情形，並指示縣府全力啟動農損查報及協助作業。

林茂盛表示，宜蘭的茂谷柑種植面積約五十七點七七公頃。茂谷柑果皮薄、易裂果，若連續降雨未及時排水或清園，極易導致落果及病蟲害擴散。提醒農友近期應加強排水、清理落果與病株，避免二次損失。

林茂盛強調，為了讓受災農友儘早獲得協助，縣府建議農業部將宜蘭縣納入「納入農業災損全品項現金救助」範圍，加速中央救助核定流程，協助農民及時復耕、降低經濟壓力。