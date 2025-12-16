鳳凰雲？地震雲？台南天空現奇幻雲彩 專家解釋了

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南的天空最近像打開了宇宙之門！不少民眾捕捉到奇幻雲彩，有人說像「鳳凰再現」，有人看成和平之鴿，還有人覺得像天神的棉花床，甚至耶誕老人都可能駕著雪橇穿過天際。每一朵雲彩，都像在悄悄訴說著宇宙的秘密，讓人忍不住抬頭驚呼「天啊，好神奇！」

網友們更腦洞大開，把雲彩跟政治、地震聯想起來：「守護台灣？」、「地震雲？」討論熱烈，各種幻想像是從天門灑落。

不過，南區氣象中心朱瑞鼎課長解釋，從網友照片看來，多半是高積雲或卷積雲，科學上沒有地震雲定義，和地震沒有關聯。

台南天空出現夢幻雲彩，網路社群話題。(記者洪瑞琴攝)

