「鳳凰電波」能量越高越好嗎？任何人都能施打嗎？皮膚科醫親揭真相⋯
你打過「鳳凰電波」嗎？近年鳳凰電波討論熱度不斷，許多藝人如林心如、劉品言、溫昇豪也曾分享相關醫美經驗，使這項療程長期受到關注，然而民眾對鳳凰電波仍存在一些迷思，例如認為能量越高效果越好等，那麼鳳凰電波究竟是什麼？常見的迷思有哪些？以下由皮膚科醫師進一步解析。
鳳凰電波緊膚除皺
仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科醫師黃昭瑜說明，「鳳凰電波」是透過專利單極射頻（Monopolar RF）技術，將能量傳遞到真皮層與深層組織，使膠原蛋白受熱後收縮並重新排列，啟動新生作用，達到緊膚、拉提與改善細紋的效果。
鳳凰電波與一般的射頻不同，具有智慧能量控制、震動舒緩與冷媒保護層，能降低治療時的不適感，也提升治療的安全性。要注意的是，鳳凰電波不是能量打越高越好，而是需要根據每位病人的肌膚厚度、鬆弛程度與臉部輪廓，調整能量、深度與路徑，才能真正做到自然緊緻。
鳳凰電波3大迷思
黃昭瑜指出，鳳凰電波近年討論度相當高，但民眾對此仍常存有誤解，例如以為能量越高效果越好、只要做一次就能維持、或是任何人都適合施打。其實，這項療程仍有許多需要注意的細節與評估重點，才能確保安全。
以下為常見迷思：
能量越高越好：事實上需要依照脂肪厚度、鬆弛位置做精準調整，過高能量反而可能增加疼痛與副作用。
一次治療等於整臉緊到最高點：膠原蛋白增生需要時間，一般在2～3個月效果最明顯，之後持續改善。
任何人都可以施打：太瘦或脂肪不足者、嚴重鬆弛者需評估是否合併其他療程。
黃昭瑜強調，鳳凰電波屬於中深層能量治療，治療的層次接近脂肪、深筋膜區域，若由非專業人員施打，可能造成皮膚灼傷或發炎、臉部凹陷和組織受損、膠原蛋白受損反而更鬆弛，所以更凸顯專業醫師的重要性。因此，選擇合法院所與專業醫師，才是對自己最好的保障。
雷射光電醫學會理事長胡倩婷提醒，鳳凰電波因為恢復期短、效果自然，成為許多忙碌上班族與熟齡族群的愛用療程，但醫療美容依然是「醫療行為」，安全與技術比效果更重要。她呼籲，民眾在追求緊緻輪廓時，不只要看價格，更要看醫師的專業與資格，只有正確的操作與安全的環境，才能讓鳳凰電波真正成為安全有效的緊膚選擇。
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
皮膚長小肉芽，該看醫生嗎？醫揭出現「1種變化」快就醫：恐癌症前兆
韓國瘋打「水光槍」效果真那麼好？整外醫揭「3大關鍵」除皺抗老化
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為「鳳凰電波」能量越高越好嗎？任何人都能施打嗎？皮膚科醫親揭真相⋯
其他人也在看
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 16
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 66
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 39
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 108
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 56
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 2
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 54
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
TPBL》高國豪自主停賽並暫停參與球隊活動 至聯盟裁決公布
新竹御嵿攻城獅球團公告【2025年12月2日】針對近期高國豪相關事件，攻城獅球團說明如下：Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前 ・ 12
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 10 小時前 ・ 380
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 66
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 63
中配錢麗遭廢止依親居留！她喊話台灣人「給中共1機會」網開噴了
政治中心／綜合報導中配議題在台持續延燒，過去才有中配亞亞、小微、恩綺等人，踩了紅線遭到移民署依法處分驅離出境，近日一名中配「錢麗」也被註銷台灣戶籍，隨後內政部再次跨部會審議後，決議廢止其「依親居留」和健保等福利，對此錢麗先是發文批評「綠色恐怖」，認為自己遭到迫害，表明會提出訴願維護權益，緊接著又發文控訴賴清德政府，並表示「請給中國共產黨一個在台執政機會」，讓網友傻眼吐槽：「怎麼會有那麼囂張的中配啊？」。民視 ・ 3 小時前 ・ 142
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 3 小時前 ・ 14
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 9 小時前 ・ 4
中國男籃慘遭韓國「雙殺」前國家隊教練杜鋒批總教練郭士強「太天真了！」
2027年男籃世界盃資格賽，中國交手韓國連2場輸球，第2場更是大比分輸球慘遭「雙殺」，過去也曾是中國男籃總教練的廣東男籃總教練杜鋒認為總教練郭士強「太天真了」。太報 ・ 4 小時前 ・ 4