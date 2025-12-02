「鳳凰電波」能量越高越好嗎？任何人都能施打嗎？皮膚科醫親揭真相⋯

你打過「鳳凰電波」嗎？近年鳳凰電波討論熱度不斷，許多藝人如林心如、劉品言、溫昇豪也曾分享相關醫美經驗，使這項療程長期受到關注，然而民眾對鳳凰電波仍存在一些迷思，例如認為能量越高效果越好等，那麼鳳凰電波究竟是什麼？常見的迷思有哪些？以下由皮膚科醫師進一步解析。







鳳凰電波緊膚除皺



仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科醫師黃昭瑜說明，「鳳凰電波」是透過專利單極射頻（Monopolar RF）技術，將能量傳遞到真皮層與深層組織，使膠原蛋白受熱後收縮並重新排列，啟動新生作用，達到緊膚、拉提與改善細紋的效果。

鳳凰電波與一般的射頻不同，具有智慧能量控制、震動舒緩與冷媒保護層，能降低治療時的不適感，也提升治療的安全性。要注意的是，鳳凰電波不是能量打越高越好，而是需要根據每位病人的肌膚厚度、鬆弛程度與臉部輪廓，調整能量、深度與路徑，才能真正做到自然緊緻。





鳳凰電波3大迷思



黃昭瑜指出，鳳凰電波近年討論度相當高，但民眾對此仍常存有誤解，例如以為能量越高效果越好、只要做一次就能維持、或是任何人都適合施打。其實，這項療程仍有許多需要注意的細節與評估重點，才能確保安全。

以下為常見迷思：

能量越高越好： 事實上需要依照脂肪厚度、鬆弛位置做精準調整，過高能量反而可能增加疼痛與副作用。

一次治療等於整臉緊到最高點： 膠原蛋白增生需要時間，一般在2～3個月效果最明顯，之後持續改善。

任何人都可以施打：太瘦或脂肪不足者、嚴重鬆弛者需評估是否合併其他療程。

黃昭瑜強調，鳳凰電波屬於中深層能量治療，治療的層次接近脂肪、深筋膜區域，若由非專業人員施打，可能造成皮膚灼傷或發炎、臉部凹陷和組織受損、膠原蛋白受損反而更鬆弛，所以更凸顯專業醫師的重要性。因此，選擇合法院所與專業醫師，才是對自己最好的保障。

雷射光電醫學會理事長胡倩婷提醒，鳳凰電波因為恢復期短、效果自然，成為許多忙碌上班族與熟齡族群的愛用療程，但醫療美容依然是「醫療行為」，安全與技術比效果更重要。她呼籲，民眾在追求緊緻輪廓時，不只要看價格，更要看醫師的專業與資格，只有正確的操作與安全的環境，才能讓鳳凰電波真正成為安全有效的緊膚選擇。

鳳凰電波須由醫師施打









