鳳凰預估嘉南登陸 台南災民憂：我家還蓋帆布
鳳凰颱風預估12日上午從嘉南地區之間登陸，路徑與7月丹娜絲颱風相似，中心陣風達12級，台南市災區尚未完全復原，部分受災戶屋頂還蓋著帆布，尚未修繕，災民擔心難抵狂風二度侵襲，地方緊急啟動各項防災措施。
台南市在丹娜絲風災中受損4萬7800戶，台南市政府號稱完成9成戶數修繕。據了解，台南市仍有許多自修戶因各種原因尚未修繕或只蓋帆布，光是鹽水區、後壁區，就各有35戶、78戶。
這些災戶尚未修繕或還蓋著帆布的原因琳瑯滿目，包括家中有長輩過世需等對年、正排隊等指定工班、受損屋無人居住或為神明廳無立即危險、產權複雜，家住在外地不願回來修繕等。
眼見颱風即將入侵，台南市民政局10日召集各區公所舉行內部會議，地方提出多項防災措施，包括重新更換新帆布、移置收容所、提供沙包堆置門口或吊掛在屋頂帆布下方，預防被吹走。區公所將即時發布防災訊息，提供災民預先防護。
為防沿海暴潮，台南市水利局在上次重災區七股溪寮社區加高防洪牆600公尺，將軍青鯤鯓防洪牆加高400公尺。並在青山港做沙洲復育工作，完成580公尺，防止海水沖入七股區。台南市政府提供23萬沙包與3600片防水擋板，民眾可向各區區公所領取。
