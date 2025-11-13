鳳凰風災宜蘭嚴重淹水 藍委吳宗憲、黃建賓籲中央提出災後補救措施

〔記者劉宛琳／台北報導〕鳳凰颱風外圍環流帶來超大豪雨，宜蘭蘇澳、冬山、五結、羅東等地傳出嚴重的淹水災情。國民黨立委吳宗憲、黃建賓今召開記者會，呼籲中央救災應一體適用，儘快提出宜蘭的災後補助措施，「其他縣市有的，宜蘭也要有」，讓宜蘭人獲得公平補助與重建資源，生活早日回到正軌。

吳宗憲表示，此次蘇澳受災讓當地居民回想起15年前梅姬颱風的噩夢，當時很不幸地造成38死96傷的慘劇，因此才有了蘇澳溪分洪計畫的出現。蘇澳溪分洪工程在2013年底國民黨執政時同意規劃，之後民進黨上任卻拖了10年。

廣告 廣告

吳宗憲指出，他在上個月質詢水利署時就揭露，2023年行政院終於核定計畫，卻還是一拖再拖，導致經費暴漲，今年1月提報修正計畫後，直到昨天(12日)，行政院長陳卓榮泰才終於同意將增加的21億餘元經費納入4年1000億元「縣市管河川改善工程計畫」中，如果沒有這次如此嚴重的災情，宜蘭不知道還要等多久。

吳宗憲表示，蘇澳溪分洪工程的核定對蘇澳居民來說雖是好事，但眼下風雨帶來的損害才更讓鄉親們頭痛。因此，他呼籲政府不應該差別待遇，對比先前台南淹水災情，賴清德總統多次率部會首長前往勘災，主動提供補助，但針對東部地區，卻都是在地立委不斷爭取，中央才提供相關補助及多項支持措施。

黃建賓向中央喊話，務必聽見東部人的心聲，「不能總是等到發生嚴重災情，才開始亡羊補牢」，以這次鳳凰颱風而言，對台東其實也造成了部分地區淹水，更出現溪流暴漲，已經淤積的太麻里溪因此又溢堤，先前在他與台東縣府不斷向中央爭取下，才終於成功爭取到相關河川清淤及疏濬經費，以及市區的治水預算。

黃建賓呼籲，從今年丹娜絲颱風以來，到這次鳳凰颱風，造成東部地區的種種重創，請中央務必要盡速挹注相關災後復原重建經費，不能總是要等到地方民怨四起才姍姍來遲，一定要盡速幫助東部的鄉親度過難關。

宜蘭縣議員黃琤婷及五結鄉民代表李蕣利皆表示，常見的區分條件為「淹水達50公分以上」及「低於50公分」，將門檻設在50公分，表面上看似清楚，然而現實中的損害往往從20至30公分就早已開始，政府應放寬標準，把補助標準調整為「淹水＋實際損害」，而非單純以水深來判定。

【看原文連結】

更多自由時報報導

還放颱風假？ 11/13停班停課一次看！

趙少康嗆「我們才不是沈伯洋」 她神回這1句大批網友讚爆！

超扯！高虹安市府惡搞新竹棒球場 破壞現場被法官認證

回應賴清德？韓國瑜突曬字畫 「老牛自知夕陽晚但也有爆發力」

