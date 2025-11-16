鳳凰風災首名罹難者！宜蘭蘇澳獨居老婦「在家中淹水溺斃」 家屬心痛

社會中心／李紹宏報導

鳳凰颱風對宜蘭地區造成災情，傳出不幸悲劇，在蘇澳鎮一名78歲的獨居張黃婦人疑似因為居處淹水，不幸溺斃。經過宜蘭地檢署檢察官相驗後，今（16）日宜蘭蘇澳鎮公所證實，確定該名婦人「溺水死亡」，成為鳳凰風災的首名罹難者。

鳳凰颱風肆虐，宜蘭蘇澳地區降下豪雨，並出現淹水情形；有獨居婦人不幸於住家內溺斃。（圖／翻攝自蘇澳鎮公所FB）

根據了解，這名獨居的張黃婦人居住在蘇澳鎮蘇北里中原路，兒女在外地上班。11日晚間，家屬聯絡不上這名婦人，隔天返宜蘭住處，發現她倒臥客廳，沒有呼吸心跳，明顯死亡。經過檢察官在相驗後，確認老婦人是溺斃身亡，讓家屬相當難過。

鳳凰颱風和東北季風共伴效應，讓宜蘭連夜下暴雨，又以蘇澳地區災情最為嚴重，當地中油加油站附近一度水淹一層樓，讓不少居民往上層樓避難。此外，政府不敢大意，趕緊派國軍動員「AAV7兩棲突擊車」，趕赴受災戶2樓營救受困居民。

根據鎮公所估計，全鎮有3200戶淹水，而張黃婦人是首起溺水死亡案例；為表達對喪家的哀悼與關懷，蘇澳鎮長李明哲特地在今日下午率領公所一級主管，親赴羅東壽園致贈慰問金，表達哀悼。

