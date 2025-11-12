南部中心／陳姵妡 謝耀德 洪明生屏東報導

受到鳳凰颱風影響，屏東墾丁後壁湖因風勢強勁，還有冷卻塔整個被吹斷，漁船也用纜繩將船固定；生態教育園區業者也把羊梅花鹿趕到屋舍區，也備好乾糧；另外在離島小琉球，昨天一度拍到兩到三米高的強浪，今天沒下大雨，但風浪仍舊很強勁。





鳳凰風雨強！後壁湖「冷卻塔被吹斷」 小琉球巨浪打過堤防

鳳凰風雨強! 後壁湖"冷卻塔被吹斷" 小琉球巨浪打過堤防（圖／翻攝:Threads boyan_0701)





眼前的強浪打過堤防，至少兩到三米的浪花，讓拍攝者也忍不住發出驚嘆聲，這是11號屏東小琉球受到鳳凰颱風影響，掀起的巨浪，一夜過去了，12號沒出現大雨，但風浪還是相當強勁。小琉球居民表示，小琉球出現12級強風，百年榕樹後面的秘境，風超大的而且浪也是很大。墾丁颳起了7到11級以上的強陣風後壁湖一處冷卻塔整個被吹斷，機車也倒在地上，鳳凰颱風威力仍不可小覷，停在岸邊的漁船，用纜繩固定，也派人來巡視；這間生態教育園區，業者除了把小羊、梅花鹿等趕進屋舍區外，就擔心颱風帶來強風，也在玻璃上貼上膠帶。生態教育園區業者說大雨或者是強風來的時候，牠們會躲在屋舍裡面，避免牠們被風吹雨淋，另外我們會準備乾草，即使颱風的影響，讓牠們沒辦法去吃外面的草的時候，我們會有乾草。

鳳凰風雨強！後壁湖「冷卻塔被吹斷」 小琉球巨浪打過堤防

防鳳凰風雨強! 生態教育園區業者將羊、梅花鹿趕入屋舍 也在玻璃上貼膠帶(圖／民視新聞)





在墾丁海域的滔天大浪當中，有人發現有一頭梅花鹿，疑似因為受傷，虛弱的在沙灘，不斷遭到的湧浪的衝擊，站不起來。民眾趕緊通報墾管處人員前往處理。來到恆春公有市場，有人趁著風雨還不大，趕緊來採買物資，豬肉攤業者卻是叫苦連天，客人少了好多，攤位上還有一堆豬肉賣不出去。攤販表示我們前一陣子休了15天，現在又遇到颱風對我們影響很大，你看整條路都沒人。採買民眾說，我們住山上山上沒有賣菜，買樂三天的量。恆春地區從上午開始天氣時陰時雨，鳳凰颱風後續帶來的影響，民眾還是不能掉以輕心。





