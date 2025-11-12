鳳凰風雨強! 後壁湖"冷卻塔被吹斷" 船帆石掀巨浪

南部中心／陳姵妡 謝耀德 洪明生屏東報導

受到鳳凰颱風影響，屏東12日上午出現７-11級強陣風，墾丁後壁湖因風勢強勁，還有冷卻塔整個被吹斷，漁船也用纜繩將船固定；在離島小琉球，11日一度拍擊兩到三米高的強浪，當地居民也感到壓力，不過，12日上午浪況稍微轉小，但風勢還是很強勁。

鳳凰威力不容忽視！ 屏東後壁湖「冷卻塔被吹斷」 墾丁船帆石掀巨浪 民眾續防颱

鳳凰風雨強! 後壁湖冷卻塔被吹斷 船帆石掀巨浪(圖／民視新聞)

眼前的強浪打過堤防，至少兩到三米的浪花，讓拍攝者也忍不住發出驚嘆聲，這是11號屏東小琉球受到鳳凰颱風影響，掀起的巨浪，好在一夜過去，12號上午浪變小，但風勢仍相當強勁。小琉球居民林忠信表示，11號浪高大概二至三米，12號看起來就是比較還好，不到一米的風浪，應該是這個颱風已經消散掉了，今天風蠻大的就是沒什麼雨。

屏東上午出現7-11級強陣風，墾丁後壁湖一處冷卻塔整個被吹斷，機車也倒在地上，鳳凰颱風威力仍不可小覷，停在岸邊的漁船，用纜繩固定，也派人來巡視；墾丁船帆石一早海浪仍強近，海巡趕緊來巡視，就擔心有民眾跨越封鎖線。第六岸巡隊香蕉灣安檢所士官長林盛祈表示，民眾違規就會依照災害防治法第30條，移送屏東縣政府，罰款5萬元以上20萬元以下的罰款。屏東防颱持續進行，當地居民反倒態度相當輕鬆。民眾說，因為恆春落山風很大啊，這個颱風不算什麼啦。另一位民眾表示，沒有影響，還開玩笑我們還在等颱風來，不會覺得害怕啦。上午屏東有風沒出現雨勢，12號屏東停班停課，但仍要提醒民眾，仍不能掉以輕心，還是待在家中最安全。

