鳳凰風雨恐降山區 白河警籲暫勿上山

〔記者王涵平／台南報導〕鳳凰颱風恐在南台灣降下瞬間大雨，白河警分局配合南市府成立災害應變中心一級開設，全面啟動防颱應變機制，也呼籲民眾避免進入山區，以策安全。

白河警方指出，轄內關子嶺及東原等山區易出現強降雨及濃霧，導致路面濕滑、視線不佳，避免進入山區，責成各派出所加強巡查轄內易積水路段、橋梁及低窪地區，隨時掌握通行狀況，並視情況設置交通管制或封鎖措施，提醒駕駛人減速慢行。

另針對土石流潛勢地區及地勢低漥處所，警方已與各區公所及里幹事密切聯繫，協助進行預防性疏散撤離。警方提醒，若遇封鎖或警戒線設置，請民眾切勿心存僥倖、強行通過，以免因路面坍塌、積水或落石造成危險，如遇緊急狀況可撥打110報案專線或向就近派出所求助。

