鳳凰颱重創蘇澳！陳俊宇闢謠工程延宕 共助災民重建家園

（記者陳志仁／宜蘭報導）鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，蘇澳鎮多處低窪地區嚴重淹水，道路泥濘、家戶受損，部分地區電力中斷，居民生活受影響；鎮公所與國軍單位已陸續進駐協助救災，全力搶修與安置災民。

圖／蘇澳鎮長李明哲、蘇澳鎮民代表會主席歐進義、立委陳俊宇及行政院政務顧問林國漳（由右至左），前往現勘蘇澳地區淹水災情。（立委陳俊宇服務處提供）

蘇澳鎮長李明哲強調，鎮公所將全力配合推動分洪道及防洪的設施，期盼中央儘速核定計畫、補足經費，讓蘇澳居民早日遠離淹水威脅。

圖／蘇澳鎮長李明哲向宜蘭縣代理縣長林茂盛、水利資源處長李岳儒（由右至左）說明災損。（李明哲臉書）

立委陳俊宇指出，蘇澳溪分洪道工程目前已完成基本設計，工程用地也獲准徵收，縣府正辦理管理中心及防砂壩的設計作業；外界所稱「工程延宕」並非事實，主要因修正後經費大幅增加21.6億元，目前由行政院政務委員陳金德協調中，盼中央能儘速核定經費。

行政院政務顧問林國漳表示，蘇澳地形特殊，若東北季風與颱風共伴，強烈降雨往往導致積淹水；分洪道完工後可將約八成水量導流入海，將大幅改善災情，呼籲中央加快審議進度，讓蘇澳不再年年受災。

圖／蘇澳鎮多處低窪地區嚴重淹水，道路泥濘、家戶受損。（立委陳俊宇服務處提供）

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，目前災後環境清理及居民安置工作刻不容緩，許多住戶家具、生活用品被水淹壞，急需志工協助清理，同時泥沙堆積嚴重，需洗水車進入災區清淤沖洗，以避免後續衛生問題；呼籲各界踴躍捐贈手套、夾子、大型垃圾袋等清潔工具，支援前線人員投入環境整理。

圖／蘇澳鎮多處道路泥濘、家戶受損，部分地區電力中斷，居民生活受影響。（李明哲臉書）

邱嘉進直言，雖然地方政府與志工團體已全力投入，但災情範圍廣、復原工作龐雜，仍需更多外部支援力量加入；蘇澳是一座溫暖團結的港鎮，面對困境展現堅毅精神，期盼社會各界伸出援手，共同協助災民與志工度過難關，讓蘇澳早日恢復家園、重拾安定生活。

