鳳凰颱重創蘇澳！陳俊宇闢謠工程延宕 共助災民重建家園
（記者陳志仁／宜蘭報導）鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，蘇澳鎮多處低窪地區嚴重淹水，道路泥濘、家戶受損，部分地區電力中斷，居民生活受影響；鎮公所與國軍單位已陸續進駐協助救災，全力搶修與安置災民。
蘇澳鎮長李明哲強調，鎮公所將全力配合推動分洪道及防洪的設施，期盼中央儘速核定計畫、補足經費，讓蘇澳居民早日遠離淹水威脅。
立委陳俊宇指出，蘇澳溪分洪道工程目前已完成基本設計，工程用地也獲准徵收，縣府正辦理管理中心及防砂壩的設計作業；外界所稱「工程延宕」並非事實，主要因修正後經費大幅增加21.6億元，目前由行政院政務委員陳金德協調中，盼中央能儘速核定經費。
行政院政務顧問林國漳表示，蘇澳地形特殊，若東北季風與颱風共伴，強烈降雨往往導致積淹水；分洪道完工後可將約八成水量導流入海，將大幅改善災情，呼籲中央加快審議進度，讓蘇澳不再年年受災。
民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，目前災後環境清理及居民安置工作刻不容緩，許多住戶家具、生活用品被水淹壞，急需志工協助清理，同時泥沙堆積嚴重，需洗水車進入災區清淤沖洗，以避免後續衛生問題；呼籲各界踴躍捐贈手套、夾子、大型垃圾袋等清潔工具，支援前線人員投入環境整理。
邱嘉進直言，雖然地方政府與志工團體已全力投入，但災情範圍廣、復原工作龐雜，仍需更多外部支援力量加入；蘇澳是一座溫暖團結的港鎮，面對困境展現堅毅精神，期盼社會各界伸出援手，共同協助災民與志工度過難關，讓蘇澳早日恢復家園、重拾安定生活。
其他人也在看
水淹門口成日常？黃琤婷批防洪牛步 籲修補助制度
（記者陳志仁／宜蘭報導）淹門口成日常？受鳳凰颱風的影響，宜蘭縣連日豪雨造成部分低窪地區出現嚴重的淹水災情；宜蘭 […]引新聞 ・ 1 天前
雨彈炸宜蘭! 大同地下道淹滿水 3年輕人"跳水玩樂"惹議
地方中心／綜合報導宜蘭昨天下了一整天的雨，許多地方變成水鄉澤國，羅東鎮通往五結的大同地下道更是遭雨水淹滿，警方還拉起封鎖線，禁止人車通行，不過，深夜卻有三名年輕人穿著泳褲，把下水道當成游泳池，把橋墩輪流跳水，儘管宣稱是皮包掉了要下水找，但危險行為讓民眾抨擊太扯了！民視 ・ 21 小時前
黃品源愛女爆「腎臟感染」差點沒命！公開驚險就醫過程...血管爆裂痛到尖叫
黃品源愛女爆「腎臟感染」差點沒命！公開驚險就醫過程...血管爆裂痛到尖叫娛樂星聞 ・ 15 小時前
宜蘭縣明天停班停課
宜蘭縣政府宣布，依據中央氣象署預報資料，明（12日）受颱風「鳳凰」外圍環流與東北季風交互作用影響，宜蘭縣溪南地區因受超大豪雨影響有災情發生，又基於宜蘭縣為共同生活圈，為利救災及災後復原工作，宣布宜蘭縣明天停止上班、停止上課。宜蘭縣政府表示，請各防災單位堅守崗位，守護縣民安全。自由時報 ・ 1 天前
鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳 急需清淤機具與民生物資
鳳凰颱風帶來的豪雨重創宜蘭蘇澳鎮，溪南多處地區成了泥濘戰場。昨夜暴雨成災，市區多處積水一度淹至一樓高，許多住戶的家具、電器全數泡水報廢，滿街車輛翻覆、塌陷，畫面怵目驚心。今（12）日上午，立法委員陳俊宇與行政院顧問林國漳、蘇澳鎮長李明哲前往勘災，雖然水勢已退，但滿地淤泥與廢棄物堆積如山，空氣中瀰漫著潮濕與泥水味，居民焦急清理，盼望重建的援手。中時新聞網 ・ 18 小時前
蘇澳火車站前水淹半層樓高！ 居民嘆「排水系統原地打轉」：15年重來家園又被毀
蘇澳鎮公所人員在臉書粉專發文表示，暴雨一下就是大半天，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個，濕漉漉、僅著薄衣的民眾進入公所。蘇澳鎮公所人員說到，入夜後，雨勢未停，蘇澳鎮最熱鬧的中山路、最為人所知的蘇澳火車站...CTWANT ・ 1 天前
大街滿泥沙! 蘇澳居民忙清家園 整條街成"家具街"
地方中心／綜合報導受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮昨晚被豪雨轟炸，但水退去了，才是一大難題，家裡、街道上通通都是黃色泥沙，今早天氣放晴，居民們都在忙著清理家園，更把被泥沙波及的桌椅、沙發等通通丟出來，整條街變成"傢俱街"，滿目瘡痍。蘇澳災情慘重，行政院顧問林國漳、立委陳俊宇和蘇澳鎮長李明哲也都趕緊來勘災，協助災後復原，以及傾聽災民需求。民視 ・ 1 天前
雨炸蘇澳 民眾清理家園 (圖)
受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日晚間豪雨成災，12日上午水逐漸退去，民眾開始動手清理家園。中央社 ・ 1 天前
超大豪雨蘇澳淨水場受損 宜蘭縣萬餘戶停水、4千多戶停電
鳳凰颱風造成宜蘭地區降下超大豪雨，除在各地傳出災情，也造成蘇澳、五結與羅東4814戶停電；另，強降雨造成蘇澳淨水場的機電控制盤淹水，抽水機設備無法正常運作，有1萬5千多戶停水，另有1萬8千多戶降壓。宜蘭雨勢驚人，南澳東澳嶺10、11日累積雨量破1000毫米，冬山鄉、蘇澳鎮都破800毫米，三星、羅東超自由時報 ・ 1 天前
蘇澳「計程車博物館」泡水！ 網見出太陽嘆：擋下鳳凰第一槍
蘇澳「計程車博物館」泡水！ 網見出太陽嘆：擋下鳳凰第一槍EBC東森新聞 ・ 1 天前
馬警將在明日放人！黃明志「暫無證據」涉謝侑芯猝案 經紀人僅吐一句話
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導馬來西亞歌手黃明志近期因捲入台灣網紅謝侑芯的命案，涉嫌毒品、謀殺罪相關，遭警方延長扣押調查。據馬來西亞「八度空間新...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
卓榮泰赴宜蘭勘災 允諾蘇澳分洪道納四年1000億治水預算中
行政院長卓榮泰今(11/12)日前往宜蘭視察蘇澳災情，對於蘇澳溪分洪工程所需經費，他表示已納入4年1000億協助縣市管河川的改善工程中，希望立法院可以通過中央政府總預算，讓這項工程盡速上路；對於豪雨造成淹水，導致住家、商家、農民的損害補助，行政院會儘快做到，協助宜蘭蘇澳地區跟鄰近鄉鎮所有居民，儘快恢復基本的正常生活。太報 ・ 23 小時前
王子偷吃粿粿爆她被分手！席惟倫慘成隱形受害者 經紀人回應了
范姜彥豐爆出老婆粿粿和王子（邱勝翊）不倫，徹底撕破臉，事情持續延燒至今，扯出王子情史，他在不倫粿粿前，被拍到和席惟倫約會，3月一起去日本旅行，但彼此都不認愛，4月美國行之後，粿王愈走愈近，爆出席惟倫成為隱形受害者。對此，席惟倫經紀人表示：「藝人私生活，公司不過問，工作都是照正常流程運作，謝謝關心。」中時新聞網 ・ 1 天前
蘇澳煙波大飯店地下室「30多台車泡水」 業者：133間房費全免
鳳凰颱風外圍環流帶來豪大雨，宜蘭蘇澳鎮災情頻傳，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」昨（11/11）晚間因暴雨造成地下層嚴重淹水，約有30多輛車遭洪水浸泡。飯店業者今（11/12）宣布，為安撫旅客情緒，昨晚入住的133間共280名房客「一律房費全免」，並協助受損車主聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償作業。太報 ・ 1 天前
颱風天意外事故頻傳 男子開車掉進嘉南大圳溺斃
記者翁聖權／柳營報導 颱風天意外事故頻傳，台南市柳營區十二日上午發生一起轎車不明原因…中華日報 ・ 23 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 1 天前