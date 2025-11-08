鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵

生活中心／綜合報導

鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，鳳凰颱風已經增強為中度颱風，在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓，10日進入南海後，原本連結在一起的高壓軸帶斷裂出現弱點，使得鳳凰有機可趁，進而大角度轉向，北轉朝台灣前進。

廣告 廣告

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，目前變數較大及需要特別關注的是：1.颱風北轉的幅度及移動速度、2.颱風北上時減弱幅度，移動快慢、減弱程度大小，都將攸關影響的時間及各地風雨規模10日、11日是重要關鍵期。

影響時間方面，󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，因為季節性因素、颱風走勢及強度變化，北中南最搖滾風雨的時間會稍微不同：

󠀠北部、東部

10日、11日這兩天，因為颱風的位置跟東北季風共伴效應正好落在北台灣至花蓮這一帶，是風雨最大、最有感的時刻。當颱風通過時雖然也會有風雨，但因強度已減弱許多，反而不會那麼劇烈。

󠀠嘉義～屏東、澎湖、金馬

雖然颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但減弱的幅度、速度目前模式預報較為分歧，加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，影響時間會稍微長一點點。主要影響時間會是在11日上午至13日白天。

󠀠苗栗～雲林

因為地形的關係，將取決於是以何種形式及走法，也是最難評估的區域，差一點點風雨規模就會差很多，但強風仍無可避免。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，以上都還只是以目前資料進行的初步評估，還會依照颱風實際發展情形滾動式調整，無論身在何地，這兩天都要趕緊做好防颱措施。

更多三立新聞網報導

防堵非洲豬瘟的關鍵！黃智賢致敬「他」：救起懸崖邊的台灣豬

悲從中來！沈伯洋見亡母最後匯款註記「這2字」：我會突然感到難過

台日友好！台灣成「日本3水果」最大買家 一年狂吃近31億

20多歲表妹婿得大腸癌！譚敦慈曝「關鍵主因」：遵守4少原則

