鳳凰颱風下周一北轉逼近台灣！當颱風遇上東北季風會怎樣？鄭明典示警小心北部豪雨成災

氣象署今天（11/6）表示，位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨發展成第26號颱風「鳳凰」，中心位於鵝鑾鼻東南東方海面上，以西北方向前進，預計下周一會移動到呂宋島附近，在下周二之後將會影響到臺灣附近的天氣，至於程度的大小要視後續路徑而定，目前不確定性仍大。

鳳凰颱風路徑預測/中央氣象署

天氣準備進入到秋季，侵台颱風就要特別注意「共伴效應」，容易造成北部、東北部雨災。前氣象局長鄭明典在Yahoo TV《天氣多一典》節目中表示，儘管並非所有秋季的颱風都會產生「共伴效應」，但是就統計而言機率確實比較高，為了區分差別，預報員也習慣將會產生「共伴效應」的颱風稱為「秋颱」，一般的則稱為「秋天的颱風」。

「共伴效應」正式名稱為「颱風與冷高壓東北季風環流共伴」，意即在颱風的東北邊有非常長的雲帶，造成台灣的北部、東北部長時間持續降雨，比颱風本身的降雨還嚴重。如圖上所示，共伴效應的條件是「颱風環流」加上「鋒面氣流輻合」，再加上地形的影響。

天氣多一典：天氣進入秋季 要注意秋颱

鄭明典指出，夏季侵台颱風多數會拖著一條颱風尾，在氣象上就是引進西南氣流，往往會對中南部災情。至於秋天很少有強烈的西南風，因此颱風尾的情況比較少見，但是秋天的颱風有近似於對稱的氣流自東北部來。

夏天的颱風：容易引進西南氣流，中南部地區首當其衝

秋天的颱風，北側有寬廣的雲帶

氣象實務上，「共伴效應」是在2011年的梅姬颱風才開始被特別強調，當年梅姬颱風造成嚴重災情，包括蘇花公路上的一台遊覽車掉落太平洋，總計造成38死、農損13億。

鄭明典表示，梅姬颱風本身離台灣有一段距離，並不是颱風本身造成災情，而是東北側雲帶的影響，當時根本沒辦法預報到災情會出現在那個地方。因此，以後發現有類似特徵的颱風，通常都會強調災情可能是在颱風外面而非颱風本身，這就是所謂的「共伴效應」。

梅姬颱風的共伴效應使得台灣北部、東半部災情嚴重

鄭明典又舉例說，2017年10月的卡努颱風就是類似的情況，當時颱風距離台灣很遠，並沒有發布警報，不過因為對於「共伴效應」已經有一定程度的掌握，因此氣象局就單獨發布了「東北季風熱帶性低氣壓共伴降雨 」，提醒大家要注意降雨，這就是一次很成功的預測。

2017年卡努颱風因「共伴效應」引起致災性降雨。

