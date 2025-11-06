鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲

東北季風遠離，北部地區太陽稍微露臉，不過緊接著秋颱又出現，今年第26號颱風鳳凰，目前位在關島一帶，強度還是輕度颱風，但預估下週就有可能影響台灣天氣。

氣象署預報員黃恩鴻表示，「週日晚上一直到下週一，一直到二及三這段時間，就是它明顯北轉的時候，那也是距離台灣最為接近的時候，配合到東北季風的影響，整個迎風面雨勢是會變得非常明顯。」

氣象署觀察，鳳凰颱風目前一路朝西北西方向往菲律賓北部移動，下週一進入菲律賓北側陸地後，同天就會出現關鍵北轉角度，如果太平洋高壓弱，將提早北轉，可能擦過台灣東側，但也有可能進入南海後，再北轉直撲台灣南部，或進入廣東沿海。

而氣象專家也提醒，鳳凰颱風有可能達到強颱或是中颱上限，但它在經過菲律賓陸地以及北上遇到東北季風時可能減弱，但它的整體規模不容小覷，還是會對台灣帶來劇烈影響。

台大大氣科學博士林得恩說，「又強又大，對於我們台灣地區，幾乎當它靠近的時候，幾乎全台各地都在它的七級暴風圈範圍之內，那一定要特別特別的防範，尤其是中南部的強風。」

專家提醒，當鳳凰颱風接近時，南部地區要特別留意強勁風勢，氣象署也表示從週日開始，沿海地區就可能出現9到10級以上的強陣風，另外北部、東北部、東部地區，也可能出現劇烈降雨，不可輕忽。