鳳凰颱風下週恐影響台灣 氣象局：強度與路徑仍有變數

中央氣象署預報員朱美霖說明，「那我們也可以看到，後期其實不確定性還是相當的高，那尤其是在它在轉彎的情形之下，整個北轉的角度上面跟台灣距離的遠近，到時候還是會有一些比較明顯的差異，所以到時候它北上的角度，比較早北轉或者是比較晚，以及它上來之後強度的變化，都會是我們要持續關注的重點。」

氣象專家提醒，東北季風與鳳凰颱風的外圍環流可能出現交互作用，導致迎風面降雨增加。

不過氣象署指出，颱風強度與路徑還有變化空間，對台灣的實際影響還要密切觀察，呼籲大家隨時留意最新氣象資訊，做好防颱及防雨準備。