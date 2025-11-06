鳳凰颱風下週恐襲台！暴風及大量致災雨
中央氣象署發布最新颱風動態，今年第26號輕度颱風「鳳凰」於11月6日凌晨2時正式生成。根據氣象署資料顯示，颱風中心位置位於北緯9.5度、東經142.0度，目前以每小時16公里速度向西北方向前進。中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑120公里。
氣象專家對於鳳凰颱風未來動向提出分析評估。天氣分析師歐宗學表示，本週五至週日上半天，台灣維持東北東到偏東風環境，水氣不多。大台北東側、東半部至恆春半島可能出現局部較多雲量以及短暫雨機會，西半部地區則是晴到多雲的穩定天氣。午後山區陣雨發展較為明顯，特別是高屏地區的降雨可能影響部分平地區域。
週日下半天至晚間，新一波東北季風南下影響，迎風面的大台北、東半部至恆春半島將陸續轉為陰雨濕涼天氣。下週一鳳凰颱風預計來到台灣南方呂宋島位置，外圍環流開始加入影響，使東北季風風速更強，並帶來更多水氣。迎風面地區降雨範圍擴大，雨量有進一步增多趨勢，雲系過山後也可能為西半部帶來局部短暫陣雨機會。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式及各AI模式預報資料指出，鳳凰颱風路徑在週日前穩定朝西移動，下週一通過菲律賓呂宋島後將出現關鍵轉折。受高壓勢力範圍從南邊增強影響，颱風將被推向北方，呈現拋物線路徑，不排除從台灣西半部縣市登陸的可能性。
根據賈新興分析，下週二颱風外圍環流影響加劇，各地山區、新竹以北、宜花東及屏東全天都有陣雨。下週三至週四中午前，全台受颱風環流影響持續有陣雨。宜蘭、花蓮、台東作為迎風面，雨勢將最為明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，高雄與屏東地區也將有顯著降雨。
氣象署預估鳳凰颱風下週二可能來到台灣西南部近海，下週二、三相對最接近台灣。專家特別提醒，颱風將與東北季風發生共伴效應，雖然效應主要發生在台灣東北側外海，但暴風及大量致災雨的威脅仍不可小覷。
