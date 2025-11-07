鳳凰颱風下週恐「北轉」襲台！林得恩曝3特點直呼：罕見個例

氣象專家林得恩11/7發文分析鳳凰颱風路徑，實屬「罕見個例」。翻攝林老師氣象站臉書



根據中央氣象署最新路徑預估，「鳳凰颱風」恐將在下週一（11/10）從台灣西南方海面北轉襲台，從台灣海峽進入，威力不可小覷。氣象專家林得恩今（7日）指出，鳳凰颱風形成的時間、強度及路徑等，在過去歷史個案中都非常罕見，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例，讓他直呼：「鳳凰，罕見個例！」

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，每次颱風來襲前，都會根據各數值模式模擬結果，與實際現況的環境發展，進行滾動式的綜合評估，嘗試預先找到這次颱風可能的最佳路徑。再依此最佳路徑，對應過去歷史可能的颱風個案進行選取，做為可能風雨量值預估的重要參考依據之一。

「但是，這次鳳凰颱風的歷史颱風個案選取，真的是太難了。」林得恩解釋，鳳凰颱風因為3個特點實屬「罕見個例」，因為要在11月，強度等級又是在中度至強烈颱風之間；而且是從臺灣西部一路北上，不管有無登陸，或從海峽直接北上的颱風，在過去歷史個案中，都是非常罕見的，「只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例！」

林得恩同時也分享關於鳳凰颱風的「冷知識」，本次「鳳凰」颱風，不是花，不是鳥，而是山，是由香港命名。他並分析，從氣候統計（1950–2024年）來看，11月平均侵臺颱風數，1年只有0.3個；曾於11月登陸臺灣的颱風也僅6至7個，其中，幾乎無一個案是由西部登陸，橫越中央山脈，再從臺灣東部或東北部出海的歷史颱風。而由南往北、走臺灣海峽的颱風總數3至4個，也是屬於在11月份較罕見的路徑。

