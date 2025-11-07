鳳凰颱風不排除從中南部登陸 專家提醒大環流威力「全台都會很有感」
天氣風險分析師吳聖宇指出，鳳凰颱風的路徑可以說是傳統拋物線轉向型的路徑，沿著太平洋高壓的邊緣移動，他預測鳳凰颱風「十之八九會經過台灣的上空」。
今年第26號颱風鳳凰預計將在今天下午升級為中度颱風，天氣風險分析師吳聖宇指出，鳳凰颱風的路徑可以說是傳統拋物線轉向型的路徑，沿著太平洋高壓的邊緣移動，他預測鳳凰颱風「十之八九會經過台灣的上空」。
吳聖宇分析，從前幾天開始，從系集預報可以看出，各個預測路徑都高度重疊，鳳凰颱風過了菲律賓之後會轉向，就有很大的機會往台灣的中南部靠近，大概十之八九會經過台灣的上空。
不過幸運的是，鳳凰颱風在靠近呂宋島之前颱風強度很高，最大是半徑320公里，可能會達到強烈颱風等級，但在經過呂宋島往台灣方向移動時，強度會逐漸減弱，也會進到一個比較不利於發展的環境。
他說，鳳凰颱風來到台灣附近的時候，差不多就只剩下輕度颱風的等級，「鳳凰颱風不會以巔峰之姿影響台灣」，而是以逐漸減弱的過程中經過台灣。
但是，畢竟鳳凰颱風環流還沒有消散，他強調以經驗上來說，「大環流」的颱風比強度強的颱風更危險。因為環流牽扯的風雨跟範圍都比較大，所以就算強度減弱，恐怕「全台灣各地都會很有感」。
他預測，下周一開始，鳳凰颱風會經過呂宋島上空進入南海，外圍環流開始會影響台灣，同時東北季風南下，會產生一些交互作用，目前不確定會不會有共伴效應。只能說水氣會增多，因為颱風外圍環流的水氣會移入。但是我們的天氣已經開始改變，北部、東半部已經會開始出現明顯降雨。
下周二有可能發布陸上颱風警報，外圍環流對台灣的影響會越來越明顯。下周三颱風中心會通過台灣上空，暴風圈會開始碰到陸地，白天一整天會是風雨最明顯的時候。以目前的預測來看，颱風應該是會從中南部登陸。
下周四颱風已經準備離開台灣，強度也會減弱，下周四上半天開始風雨就會開始趨緩，颱風走得越快，風雨減弱的時間也越早。
其他人也在看
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 7 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲
在今（6）日凌晨2時正式生成的鳳凰颱風，目前一路朝向西北西方向移動，氣象署預設最快下週一（10日）開始就會北轉，氣象專家則提醒，鳳凰颱風的路徑類似今（2025）年7月重創南台灣的丹娜絲颱風，下週一到週三距離台灣最近，南部要留意颱風帶來的強陣風，北部、東北部、東部地區則要注意豪雨。公視新聞網 ・ 19 小時前
鳳凰颱風「大角度北轉」！鄭明典曝原因：恐現高低層分離現象
鄭明典表示，當颱風遭遇冷高壓，除可能引發「共伴效應」外，其強度與行徑也會隨著高壓狀態產生變化。他引用氣象專家王時鼎的統計分析指出，當冷高壓活躍時，西風帶南移，颱風生成位置會壓縮在北緯20度以南。若颱風靠近台灣時正逢高壓南下或出海，將根據雙方強弱組合而產生不...CTWANT ・ 6 小時前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 50 分鐘前
鳳凰颱風恐增強北轉！賈新興示警：週末天氣變化至關重要
鳳凰颱風動向引發關注，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今(7)日提醒，民眾應特別留意颱風後續移動趨勢，以及10至11日南側太平洋高壓的變化。他指出，週末天氣變化將決定下週台灣整體天氣走向，現階段颱風路徑仍有變數。中天新聞網 ・ 4 小時前
11月還有颱風很奇怪嗎？20年來只有3個11月颱逼近台灣！1967年吉達颱風11月登陸重創花蓮⋯
氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。如果鳳凰颱風直撲台灣而來，那就有可能成為57年來首個在11月登陸的颱風。天氣多一典 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天
輕度颱風「鳳凰」最快在今天（7日）下午升級為中度颱風！中央氣象署預報，鳳凰颱風預計在下週一到下週三影響台灣天氣，其中下週二、三（11日、12日）兩天影響最劇烈。氣象署預報員曾昭誠表示，鳳凰颱風正一路往菲律賓方向移動，預估在今天下午到晚間增強為中度颱風，並在週末靠近菲律賓陸地前再度增強為強烈颱風，但是自由時報 ・ 5 小時前
鳳凰颱風挾強風豪雨撲台！週日晚起變天、氣象署揭這時最接近台灣
[Newtalk新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」今（7）天凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，中央氣象署表示，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響台灣天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，不過下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。至於第25號輕度颱風「海鷗」今晨2點中心位於越南，對台灣天氣無直接影響。 氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。 空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為良新頭殼 ・ 8 小時前
鳳凰颱風生成！路徑恐北轉逼近台灣 氣象專家驚呼「又強又大的怪物」
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（6日）凌晨2點生成，目前在鵝鑾鼻西南方1190公里處，以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，預估下週一、週二穿越呂宋島後北轉、朝台灣方向靠近，由於強度可能達強颱或中中廣新聞網 ・ 1 天前
"鳳凰"生成挑戰強颱 "路徑估北轉"下週全台有風雨
生活中心／孟嘉美、張皓宇 台北報導鳳凰颱風凌晨兩點正式生成！預估將會持續朝菲律賓前進，登陸後北轉，不過之後導引氣流微弱，颱風會沿著台灣海峽走、從西南部穿心出海，還是掃過恆春半島，走東部海域，現在還沒個定論。不過專家呼籲不可輕忽，各國預測鳳凰都有機會挑戰強颱，再加上東北季風可能與外圍環流發生共伴，屆時全台都會受到影響！中央氣象署預報員朱美霖：「清晨兩點形成的26號颱風鳳凰，它目前早上8點的位置，是在鵝鑾鼻的東南東方，大約2530公里的海面上。」秋颱鳳凰生成，包含中央氣象署在內，各國預測鳳凰巔峰強度，至少都達到中颱上限。而且七級暴風半徑，更有機會挑戰300公里。專家形容鳳凰，是又強、又大的怪物！中央氣象署預報員朱美霖（圖／民視新聞）中央氣象署預報員朱美霖：「鳳凰颱風未來大致上面，是受到北方太平洋高壓的勢力，導引往西北西的方向移動，週一之後會逐漸來到，太平洋高壓勢力的西側，這個時候導引氣流的強度，就比較沒有這麼強，那颱風也有逐漸在往北迴轉的這個趨勢。」目前歐美預測路徑，都已逐漸收斂，鳳凰幾乎可以確定，會先穿心菲律賓，週二出海後，北轉，沿著台灣海峽北上，或直接登陸。當然也不排除，偏折角度更大，颱風會掠過恆春半島，進入東部海面。氣象署預估，週日入夜後，開始變天，北部、東半部，降雨機率提高，海邊出現長浪。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅。強又廣的外圍環流，再加上北方東北季風南下，全台有雨，確定躲不掉。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅（圖／民視新聞）聲源：天氣風險公司資深顧問吳聖宇：「過了菲律賓之後一定會減弱，到臺灣的時候不會是強颱，但是這個颱風它本身的範圍還滿大的，所以說就算它的威力已經減弱了，但是這種比較大型的颱風過來的時候，影響的程度應該還是會不小。」北轉角度、強度變化，將是未來關注焦點。秋颱蓄勢待發，民眾不可輕忽。原文出處：秋颱「鳳凰」生成！ 恐以強颱之姿北轉襲台 更多民視新聞報導鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善「鳳凰」颱風1特性危險！ 專家示警：恐經過台灣上空地球磁暴明起影響33小時！導航、無線電恐短暫中斷民視影音 ・ 22 小時前
鳳凰颱風恐成「非常強颱」 日氣象廳：南台灣列暴風警戒
鳳凰颱風來勢洶洶，日本氣象廳指出，颱風在增強威力的同時持續向西北西移動，最新預測顯示，颱風將於10日登陸菲律賓呂宋島後北轉，逐漸接近台灣，並已將台灣南部劃入紅色暴風警戒範圍內。中天新聞網 ・ 3 小時前
颱風鳳凰「罕見」特殊案例 專家提冷知識：鳳凰不是鳥
颱風鳳凰生成後仍不斷增強，預估其顛峰強度可達強烈颱風等級，依照目前預估路徑除了登陸菲律賓，未來也將朝台灣撲來。氣象專家林得恩今（7）日po文，分析指鳳凰是個罕見的特殊案例，他還提到相關冷知識，強調本次「鳳凰」颱風，「不是花，不是鳥，而是山；香港命名。」鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
鳳凰恐成57年來「11月首登陸」颱風 下週二.三風雨強
台北市 / 綜合報導 鳳凰颱風在今(6)日凌晨生成，雖然現在距離台灣還有2千多公里，不過目前氣象署認為，鳳凰在通過呂宋島、向北轉之後，不排除有侵襲台灣的可能性，一旦 它 直撲而來，有可能挑戰57年來第一個在11月登陸的颱風！當然現在路徑上還有一定變數，不過現在氣象專家都認為，無論北轉角度如何全台都可說是風雨有感，下週二三就會是影響最劇烈的時候。今日一早小朋友手拉手來到高雄科學工藝館外，卻怎麼也找不到滿心期待的超巨型多啦A夢，原來是因應颱風來襲只好預防性撤除暫時休息，幼兒園老師說：「爸爸媽媽都有告訴他們說，因為颱風的關係，所以他們今天早上來的時候就有分享，就有發現說，欸，不見了，一點點可惜，因為我才剛回國沒看到，我今天有在找，但如果是颱風天的話，我覺得這樣比較安全。」事實上多啦A夢的好朋友大雄靜香在昨(5)日晚間已經先早早收工，12公尺高的哆啦A夢氣偶也得先消風，畢竟鳳凰颱風剛剛生成，有機會挑戰50多年來第一個11月登陸的颱風，上一個是1967年的強颱吉達。而這回鳳凰所經區域海溫高，溫暖環境有利於長胖，預計在週日前後可能會增強為巔峰狀態，不只近中心風速每秒48公尺，暴風半徑更上看到300公里。天氣風險公司分析師吳聖宇說：「過了菲律賓之後，一定會減弱，所以它到台灣的時候不會是強颱，但颱風它本身範圍還滿大的，所以說就算它的威力已經減弱了，影響的程度應該還是會不小。」鳳凰颱風到底怎麼走，目前各國看法越來越一致。包括美國日本台灣的氣象署都認為鳳凰會先登陸呂宋島，接著再往北轉，關鍵就在於轉折的角度大小，決定颱風是否直接侵襲台灣，但無論如何風雨勢必躲不掉，下週二三兩天影響最為劇烈。中央氣象署預報員朱美霖說：「到時候我們在北部東半部這邊的降雨，會比較持續而且明顯，不排除會有一些局部大雨或是豪雨發生，而中南部這一帶，也會隨著颱風逐漸接近，帶來一些水氣。」儘管路徑仍有不確定性，但氣象署也表示，目前不排除發警報，再加上東北季風影響，得留意共伴效應發生，各地都不能掉以輕心。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
獨家》墾丁小灣沙灘「史上最大規模拆除行動」 墾管處聯合業者大清整
墾丁國家公園小灣沙灘左側礁岩區，長期遭地方業者占用堆置遊具、陽傘，搭建鐵皮棚架，環境髒亂，審計部日前點名墾管處管理失當。墾管處今（6）日上午聯合當地業者，出動機具及人力，祭出「史上最大規模拆除行動」，針對違規搭建的棚架及帳篷進行拆除，現場清出大量鐵皮結構，礁岩區恢復原貌。自由時報 ・ 1 天前
鳳凰恐現「高低層分離」！鄭明典：路徑變數大
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導輕度颱風「鳳凰」持續向西北西方向移動，預計下週一將通過菲律賓呂宋島進入南海，並可能北轉朝台灣靠近。前氣象局（署...FTNN新聞網 ・ 4 小時前