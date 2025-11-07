鳳凰颱風不排除從中南部登陸 專家提醒大環流威力「全台都會很有感」

今年第26號颱風鳳凰預計將在今天下午升級為中度颱風，天氣風險分析師吳聖宇指出，鳳凰颱風的路徑可以說是傳統拋物線轉向型的路徑，沿著太平洋高壓的邊緣移動，他預測鳳凰颱風「十之八九會經過台灣的上空」。

吳聖宇分析，從前幾天開始，從系集預報可以看出，各個預測路徑都高度重疊，鳳凰颱風過了菲律賓之後會轉向，就有很大的機會往台灣的中南部靠近，大概十之八九會經過台灣的上空。

不過幸運的是，鳳凰颱風在靠近呂宋島之前颱風強度很高，最大是半徑320公里，可能會達到強烈颱風等級，但在經過呂宋島往台灣方向移動時，強度會逐漸減弱，也會進到一個比較不利於發展的環境。

他說，鳳凰颱風來到台灣附近的時候，差不多就只剩下輕度颱風的等級，「鳳凰颱風不會以巔峰之姿影響台灣」，而是以逐漸減弱的過程中經過台灣。

但是，畢竟鳳凰颱風環流還沒有消散，他強調以經驗上來說，「大環流」的颱風比強度強的颱風更危險。因為環流牽扯的風雨跟範圍都比較大，所以就算強度減弱，恐怕「全台灣各地都會很有感」。

他預測，下周一開始，鳳凰颱風會經過呂宋島上空進入南海，外圍環流開始會影響台灣，同時東北季風南下，會產生一些交互作用，目前不確定會不會有共伴效應。只能說水氣會增多，因為颱風外圍環流的水氣會移入。但是我們的天氣已經開始改變，北部、東半部已經會開始出現明顯降雨。

下周二有可能發布陸上颱風警報，外圍環流對台灣的影響會越來越明顯。下周三颱風中心會通過台灣上空，暴風圈會開始碰到陸地，白天一整天會是風雨最明顯的時候。以目前的預測來看，颱風應該是會從中南部登陸。

下周四颱風已經準備離開台灣，強度也會減弱，下周四上半天開始風雨就會開始趨緩，颱風走得越快，風雨減弱的時間也越早。