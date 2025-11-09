鳳凰颱風不閃台！正面硬幹中央山脈 專家：恐步山陀兒後塵

（記者張芸瑄／綜合報導）鳳凰颱風持續增強並朝台灣方向北轉，氣象專家林得恩指出，颱風目前位於能量充足的海域，發展條件相當理想，最快今（9）日將由中度颱風增強為強烈颱風。隨著路徑朝北偏進，鳳凰可能在下週中旬逼近或登陸台灣西南部，強度變化與去年山陀兒颱風相當類似。

林得恩在「林老師氣象站」臉書專頁指出，鳳凰目前位於南海東北側海域，周遭環境提供極佳的發展條件，預估今日白天即可能升格為強烈颱風。他表示，根據最新模式顯示，鳳凰通過菲律賓呂宋島後，在環境氣流導引下將逐漸北轉，若行進方向與速度維持不變，中央氣象署可能於週一下午發布海上颱風警報，週二中午進一步發布陸上警報。

圖／鳳凰颱風預估今日白天即可能升格為強烈颱風。（翻攝 林老師氣象站臉書）

林得恩研判，鳳凰颱風中心最接近台灣的時間落在週三晚間至週四上午之間，颱風中心有機會從西南部沿海地區登陸。屆時，南部、中部及北部沿海地區恐受強風豪雨威脅，民眾須提前做好防颱準備。

不過，專家也指出，鳳凰在穿越呂宋島北部時，其環流結構可能受山脈地形破壞，導致強度略為減弱，從強颱降為中颱。隨著北方冷空氣南下介入，颱風原本的暖心結構也會遭到破壞，進一步影響其能量維持。

此外，林得恩分析，鳳凰北轉後將進入海洋熱焓量偏低、垂直風切較大的區域，這將使其結構不穩定，強度可能再度下滑。若在登陸前後持續受到風切與地形雙重影響，颱風等級可能減弱為輕度颱風。

圖／鳳凰颱風預估今日白天即可能升格為強烈颱風。（翻攝 氣象局官網）

林得恩幽默形容，「鳳凰」這個名字源自香港命名的山名，如今「山」又要直撞台灣的中央山脈，猶如山與山對決。他笑說：「鳳凰真的是勇敢的颱風，選擇直接硬碰中央山脈，但實力差距太大，強度勢必會被快速削弱。」

他進一步提及，鳳凰若登陸後受地形阻擋削弱，不排除會重演去年山陀兒颱風「登台後迅速減弱」的命運，「會不會像山陀兒一樣，最後在台灣陸地上減弱消散，就讓我們繼續觀察。」

林得恩提醒，鳳凰的實際影響仍需視北轉角度與速度變化而定，建議民眾利用本週末穩定天氣提前做好防颱整備，並密切關注最新氣象資訊。

