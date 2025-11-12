鳳凰颱風來襲，中彰雲林等縣市於11日晚間宣布12日停班停課，唯獨南投縣不同調，引發民眾議論。南投縣長許淑華表示，決策是依據科學數據做出判斷，因南投不在陸上颱風警戒範圍內，且風雨未達標準。事實證明，12日南投確實風雨不大，印證了縣長的決定。同時，雲林縣則因小編誤發圖文，一度造成家長混淆，而台中市雖然停班停課，但因實際天候狀況良好，也引起市民不同評價。

鳳凰颱風中彰雲停課「她」堅持上班 隔天南投鄉民不罵了。(圖／TVBS)

鳳凰颱風侵襲台灣期間，中部地區各縣市因地理位置不同而有不同的風雨強度。根據氣象資料，中彰雲林海線地區陣風達九到十級，而不靠海的南投地區陣風僅約六到七級。當中彰雲等縣市於11日晚間宣布12日停止上班上課時，南投縣卻宣布正常上班上課，此決定引發部分縣民不滿。

南投未停班課反應兩極！許淑華：依科學數據。(圖／TVBS)

南投縣長許淑華解釋了做出此決定的原因。她表示當晚特別與仁愛鄉鄉長通話確認山區狀況，並強調這對每位首長都是重大挑戰。許淑華認為，決策應基於從科學獲得的各方數據來判斷。她指出，11日晚間八點公布的陸上颱風警戒範圍並未包含南投，且南投的風力與雨勢都未達到停班停課標準。

雖然許淑華的決定在第一時間引來網友留言抱怨，但12日南投確實如她所預測的無風無雨。許淑華表示，民眾留言可能是出於好玩，但事實證明南投當天確實風雨不大。

相較之下，台中市因防範颱風可能造成危害，提早開設一級災害應變中心，並要求各局處和台電、河川局等相關單位派員進駐。當台中市宣布12日停班停課時，市民們紛紛在社群媒體留言感謝市長。然而到了12日上午，台中天空雖然陰沉但既無雨又無風，台灣大道上車輛稀少，部分網友因此質疑停班停課的必要性。

台中市因防範颱風可能造成危害，提早開設一級災害應變中心。(圖／TVBS)

根據氣象署的風力預報表，台中、彰化、雲林等濱海鄉鎮平均風力為六到七級，陣風甚至可達十級。而南投縣平均風力僅四到五級，陣風也只有六到七級，顯示出地理位置對風力影響的差異。

雲林縣則出現了一段插曲。雲林縣府新聞處長陳其育解釋，11日晚間八點縣長臉書發布訊息時，工作人員誤貼了圖文，發現後立即撤文並重新確認後再發布正確資訊。這一失誤導致部分家長一度感到困惑。有雲林縣民表示，原本準備送孩子上學，結果得知停課消息後感到失望，因為孩子留在家裡需要照顧，讓家長心情不佳。

得知停課消息後感到失望，因為孩子留在家裡需要照顧，讓家長心情不佳。(圖／TVBS)

對於學生們來說，雖然剛考完試，但留在家中躲避颱風期間，仍可多閱讀幾本書充實自己。

