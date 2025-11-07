鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警

在家門口推起沙包，好不容易清理好住家正等著擺放新家具，花蓮光復鄉也還有不少居民因家園還未清理完成借宿在朋友家，眼看下週又有颱風，大家嚴陣以待。

居民說：「還是會擔心呀，再一點我們是鄰長，這邊上去，都是老人家比較多。」

光復居民游先生指出，「如果沒用好的話，又來一次的話怎麼辦，這水來了，根本人擋不住的東西啊。」

因應颱風可能為東部及北部帶來豪雨，行政院要求相關部會督導地方政府，在本週末前完成「預防性疏散撤離」各項前置作業。

鳳凰颱風目前位在菲律賓東方海面上，海溫有利發展，正持續增強，氣象署分析，颱風在周末就會發展為強烈颱風，接著，中心會先登陸菲律賓，之後強度會減弱，接著北轉接近台灣，預計在下週一發布海上颱風警報。

氣象署預報員曾昭誠表示，「颱風如果到了南海過後，減弱的速度比較快一點，就會被大陸高壓的東北風，往西南邊這邊稍微帶了過來一點點，特別是在週二前後這一段時間，風跟雨的影響都是比較大一些些的。」

週一起，颱風環流加上東北季風影響，基隆北海岸、大台北宜蘭花蓮就會有大雨或局部豪雨，週二起雨區再擴大，整個東半部都要留意豪雨，週三颱風中心可能通過台灣，中南部雨勢也加劇。

天氣風險公司分析，各國預報逐漸收斂，鳳凰颱風北轉態勢明確，但北轉後的路徑受高壓左右，最可能從西半部登陸，只是登陸點還有變數。

天氣風險公司資深分析師吳聖宇說明，「如果是在高雄、屏東這邊登陸的話，可能最強的風雨就是只有集中在高雄、屏東、恆春半島這個地方，但是如果它北邊，到雲林、嘉義這個地方才進來的話，那整個南部地區可能都會受到影響，所以說它的登陸點，可能還有一些微調的空間。」

分析師指出，下週二到下週三（12日），是颱風影響，風雨最為明顯的時候，北部、東部雨勢最大，各地風勢強，登陸點附近將有12級以上陣風機會。

氣象署資料顯示，若鳳凰颱風中心登陸，將是睽違58年以來的紀錄，上一個在11月登陸台灣的颱風，是1967的吉達颱風，當時從花蓮登陸時強度是中度颱風。