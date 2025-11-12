鳳凰颱風今晚登陸屏東 最快這時減弱為熱帶性低氣壓

鳳凰颱風今晚登陸。（圖／東森新聞）





鳳凰颱風逐漸減弱中，氣象署指出，颱風通過南部陸地進一步減弱，不排除最快今晚到深夜減弱為熱帶性低氣壓。

氣象署預報科林秉煜科長17時40分在記者會中說明，颱風通過南部陸地後進一步減弱，不排除最快今晚到深夜減弱為熱帶性低氣壓，屆時將發布熱帶低氣壓特報，過去3個小時鳳凰颱風維持在輕颱強度，暴風圈略為縮小至80公里，颱風位置在鵝鑾鼻西方近海，不過構造上周圍對流不強，較強對流處在北側，剛好通過澎湖海面帶來短延時強降雨。隨著颱風逐漸向東移動，未來1~2小時逐漸通過屏東、掠過鵝鑾鼻，今晚至深夜會在屏東、台東一帶出海。

針對雨勢部份，林秉煜表示，颱風向東移動的過程中，對流也持續向東移，預計將對南部造成明顯降雨，而外圍環流帶來的東南風也持續對花東帶來漸歇性雨勢，今晚到明天深夜這段時間，颱風向東移逐漸減弱，東北季風增強過程中，北台灣會有明顯雨勢。今晚至明天白天，颱風通過南台灣、花東地區，下雨情況明顯，北台灣東北季風增強加上東南風在北海岸造成局部雨勢，即便今晚至明天白天颱風減弱逐漸遠離，仍不能掉以輕心，要留意短延時強降雨。

到了明天（13日）白天，受東北季風影響北台灣雨勢明顯，中南部相對天氣穩定，花東則是有局部降雨，降雨逐漸緩和下來。14日東北季風再次增強，為迎風面北台灣、東半部帶來降雨。15日至16日，東北季風減弱，整體下雨情況更緩和、更局部，很快的下一波東北季風將在17日（下週一）報到，下雨範圍又會增加，溫度也再降低，預估各地至16~18度，是今年入冬以來感受比較偏涼的天氣。

