鳳凰颱風今晚登陸快閃恆春 最快深夜減弱為熱帶低壓
今年第26號颱風「鳳凰」有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，氣象署指出，颱風目前在輕颱下限，估今日晚間登陸恆春半島後，將快速從恆春半島出海，估今日深夜至明天清晨減弱為熱帶性低氣壓。
氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風目前強度在輕度颱風下限，結構不佳，預估今日晚間登陸恆春半島，並往東北移動過程中持續減弱，估在今日深夜至明天清晨減弱為熱帶性低氣壓，明日白天往東北移動變為溫帶氣旋。
她表示，今日至下午，花東降雨明顯，基隆北海岸局部強降雨，今日晚間颱風移到陸地後，基隆北海岸至北部將有進一步強降雨，周四北部、宜蘭降雨明顯。
未來一周天氣，朱美霖表示，台灣附近將有一波東北季風增強，周四、周五台灣溫度略降，季風周六、周日減弱，但周日晚起有下一波大陸高壓南下，在下周一、周二影響台灣，屆時將有明顯降雨及降溫。
溫度方面，台中以北、宜花白天氣溫偏低，高溫25至26度，北台灣清晨低溫20度，下周一、二各地清晨低溫15至18度，白天高溫低於20度。
