鳳凰颱風今生成！這天開始影響台灣 鄭明典：可能快速增強

生活中心／陳慈鈴報導

鳳凰颱風預測路徑。（圖／氣象署）

輕度颱風鳳凰（ FUNG-WONG）於今（6）日2時生成，氣象署表示目前正朝西北方向前行；對台灣會造成什麼影響，持續受到關注。對此，前中央氣象局長鄭明典提醒，有快速增強的條件。

氣象署觀測資料顯示，目前海面上除了輕颱鳳凰，還有中颱海鷗。鳳凰颱風預計下週一會移動到呂宋島附近，在下週二之後將會影響到臺灣附近的天氣，至於程度的大小要視後續路徑而定，目前不確定性仍大，請留意氣象署對此颱風的最新預報；海鷗颱風未來持續朝越南方向前進，有增強為強烈颱風的趨勢，對臺灣無直接影響。

廣告 廣告

「海鷗襲菲律賓！」鄭明典於臉書表示，不是風強，是「歷史性洪水」致災！統計上，反聖嬰發展階段，對流區往西太平洋島嶼區移動，菲律賓在偏濕的範圍內！另外，之前提到的印度洋偶極振盪，負相位時也會加強西太平洋島嶼區的對流，現在兩個海溫狀態似乎對此區的對流發展有加成作用！因此他提醒，「下一個颱風（指鳳凰），也可能有快速增強的條件！」

鳳凰颱風6日2時的中心位置在北緯 9.5 度，東經 142.0 度，以每小時16公里速度，向西北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑 120 公里(西北側 150 公里、東北側 150 公里、西南側 90 公里、東南側 90 公里)，十級風平均暴風半徑 - 公里。

更多三立新聞網報導

不只中央普發一萬！「這縣市」再加碼百倍奉還 最高百萬現金入袋

鳳凰巔峰強颱等級！各國預測路徑、侵台機率曝 專家揭影響台灣時間

非洲豬瘟解禁前夕！盧秀燕談「防疫成果」 臉書被灌爆

《浪姐7》名單瘋傳！林志玲、昆凌等7台灣女星入列 30人超強陣容曝光

